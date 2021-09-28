正妹拳擊手！內埔農工李敏「穿金戴銀」　獲屏東傑出選手獎

▲內埔農工拳擊隊的李敏獲傑出選手獎，旁邊是教練傅志群 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

國立內埔農工拳擊隊的李敏，連續兩年在全中運「穿金戴銀」的表現，讓她榮獲2021年屏東縣傑出選手獎的殊榮。

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李敏出身國境之南的恆春，母親是印尼的新住民。當初李敏是在健身房被慧眼獨具的啟蒙教練蔡耀鈞發掘，才開始接觸拳擊運動，並在恆春國中畢業後，遠赴百公里外的拳擊名校-內埔農工體育班就讀，接受國際三星級教練-傅志群正統且專業的訓練。

在今年也榮獲傑出教練獎的傅志群指出，李敏雖然來自單親家庭，家中經濟狀況也不好，但卻不曾向命運低頭。除了在學業表現優異，班上成績總維持前兩名外，也在校內英語朗讀、繪畫等學藝競賽屢屢獲獎。

另她更是一位認真上進，極具潛力的選手；因為訓練過程是很艱辛的，甚至有時候會受傷，但她總是咬牙苦撐，完成每次的訓練，這種精神十分值得鼓勵。

李敏表示，很驚喜也很高興能獲得這個獎項，尤其自己長年與媽媽分隔兩地，老師、教練、防護員及拳館的學長姊，就像是家人一樣陪伴在身邊，非常感謝師長們這些年的指導與照顧。她期許自己能更上一層樓，在拳擊界打出一片天，為自己和媽媽爭一口氣，也回報所有人對她一直以來的關心和支持。