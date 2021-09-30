中秋買鞭炮被設局引怒火！12屁孩約戰亂砍　他慘挨刀噴血　　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市左營大路發生街頭暴力事件，一名20歲男子背部被砍了一刀，另外一名16歲吳姓未成年腳踝受傷，不過由於街頭暴力事件被警政署列為「高度關注案件」，所以員警看到記者採訪，還一度出手阻擋鏡頭說：「這邊不是啦！真的不是」，似乎想要淡化處理，事後警方找到涉案的相關9人移送。

▲高雄市左營大路發生聚眾打架，還有一名男子背部被刀砍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

就在30日凌晨，高雄市左營大路發生青少年聚集打架滋事，警方抵達現場之後，就只有剩下一名20歲的盧姓男子背部被砍了一刀，另外一個吳姓的16歲青少年腳踝受傷，兩個人被送救護車送到醫院，不過員警在現場進行了解時，發現記者在拍攝，還刻意走了過來，一度拿起手掌遮住「鏡頭」說：「這個不是啦！真的不是」，單純只是在盤查。

▲高雄市左營大路發生聚眾打架，員警還一度出手遮住媒體鏡頭 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市左營大路發生聚眾打架，其中一名男子腳部受傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

隨後警方以車牌調閱監視器追人，找到了9名涉嫌鬥毆的相關人，警方宣稱帶頭的是一名19歲的王姓男子，疑似因今年中秋節購買鞭炮費用，他說：「透過通訊軟懷疑遭被害人設局敲詐而心有不甘，透過通訊軟體集結數名友人，前往尋找被害人理論，過程中一言不合，王男等人突持預藏之刀子砍傷被害人，成傷後分別逃離現場」，目前全案依照涉嫌聚眾鬥毆、殺人未遂等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。