陸發千字文狠批吳釗燮　國台辦「台獨是蒼蠅幾聲淒厲、幾聲抽泣」

▲外交部長吳釗燮有意訪問美國，推動台美簽貿易協議。（圖／外交部直播）

記者任以芳／北京報導

外交部長吳釗燮加大力度拓展台灣國際地位，並且拋出有訪問華府的意願，引起北京強烈反彈。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（30日）一連發出1300字長文抨擊吳釗燮。內文強調，「了解台灣民眾想加入WHA、 CPTPP等國際活動的心願，只要堅持一個中國原則，就可以作出妥善安排。」另外，民進黨當局公然挑戰國際社會「一中原則」，這些各種「台獨」勢力猶如秋後的螞蚱，是蒼蠅「嗡嗡叫」，「幾聲淒厲、抽泣」而已。

朱鳳蓮表示，一段時間來，頑固「台獨」分子吳釗借各種場合、以各種方式瘋狂散布「台獨」言論，罔顧台灣是中國一部分的事實與法理，在國際上到處兜售台是「主權國家」的謊言;無視國際關係基本准則，歪曲攻擊聯合國大會2758號決議，公然挑戰國際社會一個中國原則;打著經貿合作、學術交流等旗號，衝撞加入聯合國等國際組織及其活動和區域經濟合作機制;掩蓋「台獨」是挑撥兩岸對立、製造台海緊張根源的事實，誣構所謂大陸「脅迫」，妄圖逃脫罪責;以所謂「民主自由」為幌子，欺騙輿論，勾連國際反華勢力，為謀「獨」分裂行徑打掩護。吳釗燮的上述「台獨」分裂行徑是徒勞的，只會積累其罪行。

朱鳳蓮說，必須指出，台灣是中國領土不可分割的一部分，從來不是一個國家。無論吳釗變之流如何歪曲事實、顛倒黑白，都改變不了大陸和灣同屬一個中國的歷史事實和法理基礎。

朱鳳蓮指出，一個中國原則是國際社會普遍共識和公認的國際關係基本准則。今年是聯合國大會2758號決議通過50週年。1971年10月25日第26屆聯合國大會通過的2758號決議，恢復了中華人民共和國政府在聯合國的席位和一切合法權利，中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府。這一決議體現了聯合國憲章和宗旨，從政治、法律和程序上明確、公正、徹底地解決中國在聯合國的代表權問題，標誌著一個中國原則在聯合國這個最重要、最具普遍性的政府間國際組織中得到了確認。

▲ 國台辦發言人朱鳳蓮發千字文狠批吳釗燮。（圖／記者任以芳攝）

朱鳳蓮進一步稱，目前，全世界180個國家與中華人民共和國建立了外交關係，它們都承認一個中國原則，並且承諾在一個中國的框架內處理涉合問題吳釗之流上竄下跳為合參與世界衛生大會(WHA)、加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》( CPTPP)等叫囂，是在公然挑戰國際社會一個中國原則。

朱鳳蓮再指，中國台灣地區對外交往、參與國際組織和區域經濟合作機制必須以一個中國原則為前提我們堅決反對台灣地區同我建交國發展任何形式的官方關係，堅決反對台灣地區加入任何官方性質的協議和組織，堅決反對民進黨當局以經貿為由進行「獨」活動。

朱鳳蓮強調，我們瞭解台灣同胞對參與國際活動的想法與感受，只要堅持一個中國原則，就可以作出妥善安排。但極少數「台獨」分裂分子企圖以「參與國際活動」謀「獨」，是絕無任何可能的。

她又說，當前兩岸關係緊張動蕩，完全是民進黨當局謀「獨」挑釁造成的。我們不斷推進兩岸關係和平發展、融合發展，全心全意為合灣同胞辦實事做好事解難事。願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，因為以和平方式實現統一，對兩岸同胞和全民族最有利。但對各種形式的「台獨」分裂活動，我們當然絕不手軟。所謂大陸「脅迫」根本是無稽之談。

朱鳳蓮批評，吳釗燮之流口口聲聲講所謂「民主自由」，事實是「台獨」勢力在島內大搞綠色恐怖，乾著打壓異己，制言論的勾當無論是所謂的「共同價值」還是「理念相近」，不過是「台獨」勢力的把戲而已，企圖勾連外部勢力、為外部勢力充當棋子甘當炮灰，不惜將廣大島內同胞的福祉綁上戰車。

最後，朱鳳蓮再次強調，吳釗燮所言所行離不開一個「獨」字，各種伎倆無非一個騙」字。正告吳釗燮之流，統一是正道，「台獨」是絕路在中華民族復興和祖國統一歷史大勢和民族大義面前，各種「台獨」勢力猶如秋後的螞蚱，各種「台獨」言論不過是蒼蠅「嗡嗡叫」，「幾聲淒厲，幾聲抽泣」而已。