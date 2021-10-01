談台海「一中原則」　李克強：堅決反對「台獨」分裂行徑

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談台海「堅持一中原則」　李克強：堅決反對「台獨」分裂行徑

▲▼ 慶祝中華人民共和國成立72週年 國務院舉行國慶招待會 習近平等出席 。（圖／翻攝 中國政府網）

▲大陸國務院總理李克強 。（圖／翻攝 中國政府網）

記者任以芳／北京報導

慶祝中華人民共和國建政72周年，大陸國務院昨（30日）晚於北京舉行國慶招待會，與會者包含習近平、李克強、栗戰書及汪洋等人。李克強致詞和去年大致相同，針對台海局勢強調，堅持一中原則和「九二共識」，堅決反對和遏制任何「台獨」分裂行徑和外部干涉。

李克強表示，我們將繼續全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，維護國家主權、安全、發展利益，促進香港、澳門與祖國內地同發展共進步，推動民生不斷改善，保持長期繁榮穩定。

談到台海關係，李克強指出，我們將堅持貫徹對台工作大政方針，堅持一個中國原則和「九二共識」，以兩岸同胞福祉為依歸，推進兩岸關係和平發展和祖國統一，堅決反對和遏制任何「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，共創民族復興美好未來。

▲▼ 慶祝中華人民共和國成立72週年 國務院舉行國慶招待會 習近平等出席 。（圖／翻攝 中國政府網）

▲慶祝中華人民共和國建政72週年，大陸國務院昨晚舉行國慶招待會，習近平等出席 。（圖／翻攝 中國政府網）

世界疫情尚未消停，大陸持續抗疫也牽動後續發展局勢。對此，李克強首先強調，必須堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導。他同時坦言，「我們前進道路上還有很多困難挑戰。向著實現第二個百年奮鬥目標邁進任重道遠，發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵。」繼續圍繞市場主體需求實施宏觀政策，穩定合理預期，抓好科技創新、擴大內需、鄉村振興等重點工作，增強發展的穩定性和協調性，提升綠色、安全發展能力，保持經濟運行在合理區間，促進中國經濟長期向好。

近日，北京祭出多項整治手段，李克強進一步指出，改革開放是中國的基本國策，也是今後推動中國發展的根本動力。要全面深化改革，在重要領域和關鍵環節改革上取得新的更大進展。堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持「兩個毫不動搖」，充分調動各方面積極性，打造市場化法治化國際化營商環境，培育壯大市場主體，對各類市場主體一視同仁，維護公平競爭，保護產權和知識產權，更大激發市場活力和社會創造力。推進高水平、制度型對外開放，擴大國際合作，深化交流互鑒，拓展互利共贏空間。

最後，談到國際外交局勢發展，李克強表示，中國作為最大的發展中國家，做好本分朝向和平發展道路前進，推動建設新型國際關係，促進完善全球治理，推動構建人類命運共同體。希望和世界各國相互尊重、平等相待之下，增進交流合作，應對全球性挑戰，共促世界經濟復蘇和增長。

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