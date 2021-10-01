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李子柒3年「YouTube破1610萬訂閱」　他分析爆紅關鍵：留言都老外

▲「中國第一網紅」李子柒。（圖／翻攝自微博）

▲李子柒靠著在鄉間種田、做菜和製作各種生活用品，吸引全球關注。（圖／翻攝自微博）

記者周亭瑋／綜合報導

「中國第一網紅」李子柒年賺1.6億人民幣（約台幣6.9億元），更拿下金氏世界紀錄「最多訂閱量的YouTube中文頻道」；沒想到，停更2個半月後，竟傳出她與公司起衝突、報警等事情，讓廣大粉絲憂心，就有網友不禁好奇，她究竟有何魅力，能在百家爭鳴的YouTuber界中異軍突起？

自7月14日各平台頻道全面停更後，李子柒便傳出和所屬公司「MCN杭州微念科技有限公司」起爭執，但她若與公司鬧分家的話，不僅拿不到應有的營收，連影片版權及「李子柒」的商標權都無法持有。

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一名網友曾在PTT發文指出，李子柒YouTube頻道2018年10萬訂閱，隔年來到100萬，2020年更破千萬訂閱，而今年也狂漲累積至1610萬，這讓他忍不住想問，「一個對岸的水管頻道能火成這樣，我王剛師傅頻道做這麼久也沒那麼誇張，照這個倍數成長，今年底不就破億訂閱？」

▲「中國第一網紅」李子柒。（圖／翻攝自微博）

▲李子柒傳出與MCN公司起爭執。（圖／翻攝自微博）

對此，就有人認真分析，直言李子柒拍的就是她自己嚮往的那種生活，「看看她影片底下的留言，中文字是很少的，大部份是外國人留言，破千萬訂閱數大多也來自外國人，這在中文YouTuber界是很神奇的現象。」

他接著提到，「人家的影片文字很少，沒有業配跟廣告，但卻做到真實的文化輸出。現在一堆YouTuber靠著展露身體換取點閱率與斗內，靠業配跟廣告來維生，李子柒紅到這種程度，有多少廠商來談影片業配，人家硬是到現在還沒有接，光是這一點就沒有一個台灣YouTuber做得到！」

網友直言，就算不是真實農村生活，背後也有一整個團隊在操作，「但重要嗎？真實農村生活你就會想看？你上網路看影片舒壓，是想看優質的還是粗糙的土砲影片？大部份運動明星跟影視明星也都是團隊打造出來的人設啊，我看一般人還是追星追得很開心。」

▲「中國第一網紅」李子柒。（圖／翻攝自微博）

▲她的YouTube頻道已達1610萬訂閱數。（圖／翻攝自微博）

最後，他也忍不住感嘆，「外國人吃這一套吧！看了李子柒影片後開始學中文，想到中國旅遊，想了解中國文化與中國的農村生活，這種大外宣效果，好像沒看過其他人辦到過？這個絕對不是你砸錢跟給個團隊就能辦到。」

對此，鄉民也十分認同，「理性推」、「她的成功有很多綜合原因跟部分運氣。主題明確、節奏快、鄉村內涵豐富，拍攝後製專業等等」、「據說她的背後團隊是舌尖上的中國拍的，品質跟影片流暢度很專業，台灣目前沒有一個YT能像她那樣成功」、「外國人真的超吃，而且她影片觀看數累積超快」、「畫面是真的拍的很美」、「認真文推，一股清流」。

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