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男性家人「只穿內褲趴趴走」爆論戰！兩派吵翻：器官會露出來

▲▼s男性內褲示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO發起討論「大家的爸爸跟兄弟在家都會只穿內褲嗎？」（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

在家就是要舒服自在，但家中男性成員只穿著內褲「趴趴走」，你會介意嗎？一位女網友在PTT的WomenTalk板上表示，在她家幾乎每個男性成員都只有穿著內褲走動，有時器官還會「露出來」，唯一會穿衣服的阿公也是只穿內褲趴趴走，不禁發起閒聊「大家的爸爸跟兄弟在家都會只穿內褲嗎？」

這位女網友文中表示，在她家只有她阿公會穿衣服，但其實阿公下半身也是只有內褲，其他男生成員也一概穿著內褲跑來跑去，有時生殖器官還會不小心露出來。原PO忍不住直問「大家家裡的爸爸跟兄弟也都是這樣嗎？」貼文一出，話題意外引發兩派論戰。

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▲▼ 家人，關係，相處，信仰，家庭。（圖／pixabay）

▲不少人直呼，看家人只穿內褲趴趴走，讓人不太舒服。（示意圖／Pixabay）

就有一些人覺得還好，「正常吧？不分男女都一樣，又不會怎樣」、「我女生在家裡也是都穿背心+內褲而已」、「我只穿內褲，家裡沒人care」、「家人又沒差，覺得噁心的有事嗎」、「大家都家人有差嗎？覺得噁心的是在？況且女生都會了。」

不過，另一派的人不禁反駁，「好難看，講不聽，我覺得家人之間也要有禮儀」、「每次我哥只穿內褲到公共空間，我都超受不了」、「穿著內褲趴趴走，不小心真的還會看到器官」、「有穿內褲還能接受了，不過希望上面再穿個汗衫」、「不會，就算是家人，看到私處也太噁」、「我爸以前會只穿三角內褲，我真的不喜歡。」

還有網友分享自家的經驗，「我爸爸頂多裸上身而已，我弟衣服都穿好好」、「國小的時候，我突然跟我爸說只穿內褲很沒禮貌，到現在他在家都會穿褲子」、「我爸會只穿著鬆鬆的內褲、兩腳大開跨在木椅兩側扶手上，我弟也會穿著內褲在家空氣跳投XD」、「小時候爸爸會。抗議過後，爸爸幾次就不會了（因為我家都女兒）。」

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