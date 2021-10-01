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毒蟲闖空門行竊　警民共同緝獲現行犯！

▲台南市警三分局與民眾共同緝獲40歲林姓竊嫌，除查出他涉竊案4起，且尿液初篩結果呈愷他命陽性反應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警三分局與民眾共同緝獲40歲林姓竊嫌，除查出他涉竊案4起，且尿液初篩結果呈愷他命陽性反應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局長安派出所，9月29日凌晨0時許，據報安南區長溪路段一處集合式透天住宅有小偷，警方迅速馳抵，與民眾共同緝獲40歲林姓竊嫌，除查出他涉竊案4起，且尿液初篩結果呈愷他命陽性反應，全案依竊盜罪、毒品危害防治條例移送法辦。

▲台南市警三分局與民眾共同緝獲40歲林姓竊嫌，除查出他涉竊案4起，且尿液初篩結果呈愷他命陽性反應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

長安派出所所長黃俊榮、警員陳順天及和順派出所巡邏警網，據報立即馳赴報案地址，經到場發現住戶正在與被追呼為現行犯之林姓竊嫌 （男，40歲）拉扯，警方馬上逮捕並銬住林姓竊嫌，經清查林嫌共計侵入4間住宅行竊，而林嫌對於其犯行亦坦承不諱，且尿液初篩結果呈愷他命陽性反應。

▲台南市警三分局與民眾共同緝獲40歲林姓竊嫌，除查出他涉竊案4起，且尿液初篩結果呈愷他命陽性反應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經了解，林姓竊嫌在幾日前就曾至該處附近探查，詭異舉動早引起住戶注意並互相通報有可疑男子出没，而在29日深夜，林姓竊嫌頭戴黑色鴨舌帽及黑色手套至該集合式透天住宅行竊時，手電筒的亮光即引起其中一間住戶注意，在發現竊嫌逐一開啟每間透天住宅車庫小門，進入搜尋物品時，當時人在樓上住戶立即衝下樓奮勇將林嫌拉住，並呼叫其他住戶幫忙，由其他住戶報警請求協助，而警方於獲報後，亦以最快速度到場，與住戶合力將林嫌逮捕，順利將林嫌繩之以法。

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