婦忘記已搬家　回舊宅「完全清空」急報警尋夫

▲失智婦回到已搬離的舊宅，見空空如也以為遭小偷。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園中壢64歲黃姓婦人22日晚到派出所報案，稱仁德街住家遭小偷洗劫一空，不僅家俱搬空室內也空無一人，經員警耐心詢問並聯繫其丈夫，丈夫向警方稱妻子有失智症狀，全家人早已搬離舊址無人居住，當晚黃姓老婦人獨自外出後忘記早已搬家情事，才誤以為家中遭小偷闖空門。

▲經員警會同查看求證，才發現黃婦因失智錯認遭小偷。（圖／中壢警分局提供）

中壢分局仁愛派出所昨日19時許有一老婦人神情慌張到派出所向警方表示，家裡東西都不見，也沒有人在，擔心家人安危，經員警曾若庭、吳啟聖及劉偉宏陪同黃老婦人到現場查看，確實屋內被清空也空無一人，於是聯絡老婦人丈夫，才得知他們已搬離舊址約1年，但妻子失智症發作時就忘記已搬家，但經過1-2小時後就會記得新家地址。

▲警方將黃婦送返新家。（圖／中壢警分局提供）

由於黃婦人丈夫年事已高不方便前往派出所將妻子帶回，警方詢問正確居住地址後，便將黃姓老婦人以巡邏車平安送返家。中壢警分局提醒，家中如有年長者，請多加留心注意其行動，應注意避免讓其單獨外出，或於身上配戴易辨識身分之配件，以防迷途走失發生憾事。