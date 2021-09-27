穿熊貓制服假外送！同夥翻牆偷珠寶+名錶賤賣2萬...2嫌下場曝

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區出現竊賊偽裝外送員行竊，林姓嫌犯穿著「熊貓制服」假扮外送人員到住處前按門鈴引開陳姓女屋主，周嫌神不知鬼不覺持螺絲起子撬開門鎖進入後院，闖進家中偷走價值30萬餘元珠寶、手錶及現金，事後僅賤賣2萬元。士林地院依結夥三人以上攜帶兇器毀越門扇及安全設備侵入住宅竊盜罪，判處林、周嫌各有期徒刑8月、1年。

去年9月22日下午1時許，林嫌駕駛自用小客車搭載周嫌、及年籍不詳綽號「阿風」的男子前往新北市汐止區某住宅區，林男下車後，假扮外送人員按壓陳姓女屋主家門鈴藉此引開她，「阿風」將小客車停放路邊並在車上把風，周男則趁機繞到住家後門，持螺絲起子撬開門鎖進入後院，隨手撿拾地上木頭破壞窗戶，伸手開啟門鎖，將竊得財物藏放到黑色背包及手提袋內，林嫌則到後門一起協助搬運財物到車上。

▼林姓竊賊穿熊貓外送員制服與周嫌合力將陳姓女屋主家中珠寶及現金偷走。（圖／記者邱中岳翻攝）

假扮外送員的林嫌，藉此得到報酬新台幣1000元，周男則將14萬的浪琴真鑽機械女錶、鑽戒、蘋果筆電、PS4等總價值34萬5700元的物品變賣給不知情的人，得款約2萬。

法官審酌2人為青壯年，非無工作能力，竟不思以正當途徑獲取財物，念及2人犯後均坦承犯行，態度尚可，但竊得及分得的財物價值，迄今尚未賠償給陳姓女屋主，且周嫌有甚多竊盜案件前科，林嫌則有持有毒品的犯罪前科，斟酌周男高職肄業，前為烘焙師；林嫌為二專畢業，目前職業為水電工，依結夥三人以上攜帶兇器毀越門扇及安全設備侵入住宅竊盜罪，判處林、周嫌各有期徒刑8月、1年。可上訴。