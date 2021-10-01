　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸10月新規上路：住房租賃企業獲增值、房產減稅大禮包

▲▼廣州公租房 。（圖／CFP）

▲大陸10月新規，租賃房企獲減稅紅利 。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸10月新規上路，包括中央的規範汽車數據收集、住房租賃企業進行減稅及建立卡拉OK音樂違規曲目清單等。地方政府方則有北京推出的吸毒人員為主創拍影視劇禁播；廣東要求開發商公示商品房銷售價、拉大工業用電峰谷電價差。

▲租房APP,買房APP,卡拉OK。（圖／CFP）

▲租賃房企獲政府紅利，在增值稅及房產稅上可減免。（圖／CFP）

《中新經緯》報導，財政部、國家稅務總局、住房城鄉建設部財政部、國家稅務總局、住房城鄉建設部於2021年7月發佈《關於完善住房租賃有關稅收政策的公告》（下稱《公告》），明確住房租賃企業稅收支持大禮包，涉及增值稅、房產稅兩大稅種，10月1日起執行。

▲租房APP,買房APP,卡拉OK。（圖／CFP）

▲大陸審核卡拉OK音樂內容並建立違規清單。（圖／CFP）

此外，根據大陸文旅部《歌舞娛樂場所卡拉OK音樂內容管理暫行規定》，將建立全國卡拉OK音樂內容審核專家小組，建立全國卡拉OK音樂違規曲目清單制度。

《北京市禁毒條例》自7月通過後，也在10月1日正式實施。該條例規定，報刊、廣播、電視、互聯網媒體等應當遵守國家有關規定，堅持健康、向上的社會導向，不得邀請吸毒人員作為主創人員參與製作廣播電視節目，不得播出吸毒人員作為主創人員參與製作的電影、電視劇、廣播電視節目以及代言的商業廣告節目。

►貴婦愛穿的「超平價好貨」

ET快訊
快訊／台股暴跌逾300點！　失守16700關卡
國道這區段限速60！　「全新追焦箱」被拍一張罰6000
歐陽娜娜「7個字」祝陸十一國慶！　3台灣藝人同步發聲
《玩很大》疑找到「黑隊隊長」！　新陣容超狂
學生出租套房火警！　20多歲香港僑生死亡
裸睡「遭蜈蚣狠咬蛋蛋」！　尷尬求醫症狀曝
快訊／國旅券「翻倍加碼」！　蘇貞昌准了
好市多購物「避雷2原則」曝光　內行實測踩雷機會小

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸10月新規上路：住房租賃企業獲增值、房產減稅大禮包

談台海「一中原則」　李克強：堅決反對「台獨」分裂行徑

陸「限電」影響供貨　iPhone 13全系列飛漲「隔日買貴2000元」

年賺16億！中國第一網紅恐遭拔名　「李子柒」超慘現況曝

第一網紅「無預警停更」報警：半夜被噁心到了　受虐過往被起底

疑洩密給美國　中國公安部前副部長孫力軍被雙開

中國「青少年沉迷遊戲」舉報平台上線　儲值太多也會罰

陸發千字文狠批吳釗燮　國台辦「台獨是蒼蠅幾聲淒厲、幾聲抽泣」

恆大集團公告「恆大財富完成首期10%兌付」　款項已進投資人帳戶

Delta衝擊瘋搶泡麵！康師傅高層稱「天助我也，來場疫情」...下場曝

副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」

Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

超商上班甩家暴陰影卻慘遭挖眼 女店員清秀照曝！母淚崩：心很痛

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

配音成迪士尼人物爆笑點餐挑戰　亂入得來速...店員竟超配合！

3D動畫讓《魷魚遊戲》木頭人跳舞　扭腰擺臀熱情搖～電音配樂笑歪

《RM》驚見「女光洙」！把鍾國「摟住摸頭」　「硬拗+花式嘲笑」連國巴達都Hold不住XD

陸10月新規上路：住房租賃企業獲增值、房產減稅大禮包

談台海「一中原則」　李克強：堅決反對「台獨」分裂行徑

陸「限電」影響供貨　iPhone 13全系列飛漲「隔日買貴2000元」

年賺16億！中國第一網紅恐遭拔名　「李子柒」超慘現況曝

第一網紅「無預警停更」報警：半夜被噁心到了　受虐過往被起底

疑洩密給美國　中國公安部前副部長孫力軍被雙開

中國「青少年沉迷遊戲」舉報平台上線　儲值太多也會罰

陸發千字文狠批吳釗燮　國台辦「台獨是蒼蠅幾聲淒厲、幾聲抽泣」

恆大集團公告「恆大財富完成首期10%兌付」　款項已進投資人帳戶

Delta衝擊瘋搶泡麵！康師傅高層稱「天助我也，來場疫情」...下場曝

垃圾人山區賺錢正嗨　敗在平行空間有手機拍下「英姿」

台積電遭美要求交出關鍵資料　經長洽美方：台、韓業者自願性提供

10月防疫新規上路　「6縣市鬆綁措施」重點一次看

淫狼驚現大學校園！誆治療師按摩卻伸狼爪　短褲女驚喊不要...

明天揪團！手搖飲周末限定「珍奶第2杯半價喝」　整個10月都有

台灣成最佳楷模！印度專家呼籲「與台灣合作」發展半導體

服勤員「偷拿商務車廂零食」當贈品！高鐵懲處記2大過

8月製造業續亮黃紅燈　台經院指出2大重點需觀察

直擊／立院空轉！國民黨立委推倒備詢台　電線全都露

台股暴跌逾300點！指數失守16700關卡　台積電跌幅逾1%

埔里「20cm異形血肉片」逆流狂爬！　細白爪猛竄他一盯嚇壞：這母湯

大陸熱門新聞

中國第一網紅恐遭拔名　「李子柒」超慘現況曝

第一網紅「無預警停更」：半夜被噁心到了　悲慘過往被起底

洩密給美　公安副部長孫力軍雙開

女大生靠背假愛馬仕包！假扮名媛21天免費吃喝玩樂

叫外賣狂吃12次　24歲男牛奶血

中國「青少年沉迷遊戲」舉報平台上線

車用晶片缺爆！陸車商「原價搶收中古車」

李子柒消失2個多月首發聲！自爆停更原因

窮男定居公廁娶妻生子！一家三口住了5年

陸「限電」影響供貨 iPhone 13全系列飛漲「隔日買貴2000元」

康師傅高層稱「天助我也，來場疫情」　下場曝

陸國台辦公布蓮霧釋迦「有害生物」照片：曾提醒源頭管控未獲改善

談台海「堅持一中原則」

蚊子叮長7cm包　切開狂噴噁臭膿汁

更多熱門

相關新聞

信義房屋連續15年獲「天下永續公民獎」

信義房屋連續15年獲「天下永續公民獎」

成立40年的信義房屋憑藉多項零碳永續的具體作為，2021年再度獲得天下雜誌評審一致肯定，已是連續15年獲天下雜誌「天下永續公民獎」，位列全台ESG表現最佳的企業之一，信義房屋致力減碳的腳步不停歇，今年更加入台灣永續能源研究基金會所組成的「淨零排放聯盟」，宣示2030年達到信義房屋100%淨零排放(Net Zero)目標，以實際作為淨零減碳，誓言為地球多留一點綠。

已婚男用別人身分重婚　還告正宮竊盜

已婚男用別人身分重婚　還告正宮竊盜

恆大集團公告「恆大財富完成首期10%兌付」 款項已進投資人帳戶

恆大集團公告「恆大財富完成首期10%兌付」 款項已進投資人帳戶

申請加入CPTPP 陸商務部：市場准入領域將超越現有締約開放程度

申請加入CPTPP 陸商務部：市場准入領域將超越現有締約開放程度

陸國防部：台灣的事不關日本什麼事

陸國防部：台灣的事不關日本什麼事

關鍵字：

新規新制大陸房產

讀者迴響

熱門新聞

600元「紙本藝FUN券」9點開放登記！5QA一次看

未婚妻回高雄…副機師偷吃空姐　道歉信內容曝光

公司禁早退她氣到辭職「卻賺回5600萬」

印度神童預言有災難！唐綺陽霸氣回應「末日論」

Toyz直播中偷吸「噴白煙」　網傻眼：好大口

工地午睡熱　塑膠袋變出VIP套房

大雨來襲2波變天　下周颱風恐生成

地下戀情7年因罰單曝光　女大生焦慮求助

外送員送餐「湯麵甩地上」　台北男傻眼

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

Toyz三任女友全是凶猛女神　網暈：無憾了

十月「交通民生8大新制」一次看　多做這件事賺5千元

鄭爽公開美艷小三正面！「激烈運動片」尺度直逼SOD

限時8天10月壽星免費吃比薩、蛋糕

周揚青要求延長約會！　「新男友拒絕」被打槍變臉

更多

最夯影音

更多
副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」

副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」
Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面