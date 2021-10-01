陸10月新規上路：住房租賃企業獲增值、房產減稅大禮包

▲大陸10月新規，租賃房企獲減稅紅利 。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸10月新規上路，包括中央的規範汽車數據收集、住房租賃企業進行減稅及建立卡拉OK音樂違規曲目清單等。地方政府方則有北京推出的吸毒人員為主創拍影視劇禁播；廣東要求開發商公示商品房銷售價、拉大工業用電峰谷電價差。

▲租賃房企獲政府紅利，在增值稅及房產稅上可減免。（圖／CFP）

《中新經緯》報導，財政部、國家稅務總局、住房城鄉建設部財政部、國家稅務總局、住房城鄉建設部於2021年7月發佈《關於完善住房租賃有關稅收政策的公告》（下稱《公告》），明確住房租賃企業稅收支持大禮包，涉及增值稅、房產稅兩大稅種，10月1日起執行。

▲大陸審核卡拉OK音樂內容並建立違規清單。（圖／CFP）

此外，根據大陸文旅部《歌舞娛樂場所卡拉OK音樂內容管理暫行規定》，將建立全國卡拉OK音樂內容審核專家小組，建立全國卡拉OK音樂違規曲目清單制度。

《北京市禁毒條例》自7月通過後，也在10月1日正式實施。該條例規定，報刊、廣播、電視、互聯網媒體等應當遵守國家有關規定，堅持健康、向上的社會導向，不得邀請吸毒人員作為主創人員參與製作廣播電視節目，不得播出吸毒人員作為主創人員參與製作的電影、電視劇、廣播電視節目以及代言的商業廣告節目。