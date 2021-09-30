恆大集團公告「恆大財富完成首期10%兌付」　款項已進投資人帳戶

▲恆大集團公告稱，9月首期10%的兌付已經發放到相應投資人帳戶。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

恆大集團今（30）日傍晚在官網發出公告稱，根據此前公佈的《恆大財富投資產品兌付方案》，針對9月份到期的投資產品，旗下恆大金融財富管理（深圳）有限公司已於9月30日完成首期10%的兌付，相關款項已經發放到相應投資人帳戶。

▲恆大集團創辦人許家印 。（圖／視覺中國）

《第一財經》報導，恆大集團於9月13日制定《恆大財富投資產品兌付方案》，兌付方案包括現金分期、實物資產兌付、衝抵購房尾款兌付三種方案。恆大財富微信公眾號在9月18日表示，實物資產兌付工作已啓動。

此外，恆大集團於23日在恆大財富上公布了實物資產兌付時間，根據各省登記認籌人員情況，每月28日前完成當月實物資產兌付線上選房（9月計劃於28日完成）。每月29日為對帳工作日，暫停辦理相關手續，次月1日恢復辦理。

大陸地產龍頭恆大集團自爆出欠下1.97兆人民幣負債，陷入財務危機後，創辦人許家印除召開「復工復產保交樓」專題會議，對員工及投資人精神喊話，同時也提出兌付債務的三種方案止血。

▲恆大集團兌付方案中，地產樓盤皆可被用來實物兌付。（圖／CFP）

此外，恆大集團官網也在18日發出公告稱，截止2021年5月1日，時任恆大集團總部、各產業集團總裁助理以上高管及地產集團各省公司董事長、總經理，以及時任恆大財富副總經理以上管理人員，共計44人持有恆大財富58筆投資產品；5月1日-9月7日期間，上述範圍管理人員中，有8人的9筆投資產品到期正常兌付，有9人新認購13筆投資產品，有6人提前贖回12筆投資產品；截止9月8日，有39人仍持有恆大財富50筆投資產品。

針對部分管理人員提前贖回恆大財富投資產品的行為，集團公司要求該6名管理人員提前贖回的所有款項必須限期返回，並給予嚴厲懲處。