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連署書曝光！村民赴縣府陳情怒吼：別再放挖眼男出來　求法官重判

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉新南村一名楊姓男子日前因不滿超商潘姓女店員提醒戴好口罩，竟徒手強挖潘女眼、打斷鼻樑，害潘女可能失明；楊男現已被送醫安置，不過其黑歷史也隨之遭起底，除了過去曾多次傷人，還曾經「挖狗眼、咬死狗」，恐怖行徑令村民們相當害怕。對此，新南村的村民們不忍了，今（30日）下午前往屏東縣衛生局陳情；此外，連署文的內容也隨之曝光！

▲▼挖眼男讓新南村民怒了。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲連署書內容曝光。（圖／記者陳崑福翻攝）

參與連署村民們今一同搭乘遊覽車前往屏東縣衛生局陳情，並將連署書轉交給法院；透過連署書內容可見到，村民們憂心忡忡，害怕楊男再次犯案，因此希望連署，請法官從重量刑，避免全村受到不定時炸彈威脅。

其中一名村民受訪時表示，不要讓楊男再放出來，「否則不知下一個受害者是誰」。高樹鄉新南村長張吉源也說，縣府雖然有表示，但「說歸說，都沒什麼做為，受害的是我們，我很難過」。

▲▼挖眼男讓新南村民怒了。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲警方戒備。

據了解，楊男（50歲）於10多年前不知原因發病，就被家人經常送往醫院治療，在醫院會按時吃藥，但出院後就沒再服藥，因此病情就發作，6月底時還曾拿菜刀攻擊老婦，害老婦腹部、頸部都受有刀傷，而楊男也被強制送醫治療，8月中才出院，沒想到事隔一個半月，又發生挖眼事件，也引起當地村民恐慌。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲楊男打斷女店員鼻樑、強挖雙眼，導致女店員恐失明。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

村民回憶，楊男10多年前就曾因遭到秋田犬攻擊，不僅挖狗眼還狠咬，造成狗狗慘死，村民後來就私下為他取了「咬狗耶」的綽號。對此，村民也嚇得直喊，希望他不要再出來，「因為不知道下一個受害者是誰」，目前更因此發動連署。

事件曝光後，屏東地檢署表示，此案雖尚未移送地檢署偵辦，但檢方已通知警方應密切掌握被告後續治療情形，若經醫院評估可出院時，隨即通知檢方。承辦檢察官將積極指揮警方對被告依法妥適處置，若有事實足認被告有羈押之理由及必要時，將依法向法院聲請羈押。

▼村民搭遊覽車到縣府陳情。

▲▼挖眼男讓新南村民怒了。（圖／記者陳崑福翻攝）

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