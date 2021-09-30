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家具行老闆事業低潮求助宮廟慰藉　祂：別來捐錢了去助人吧

▲▼水氏慈善協會執行長戴芝庭（左2）經常帶著成員四處捐助弱勢家庭。（圖／水氏慈善協會提供）

▲水氏慈善協會執行長戴芝庭（左2）經常帶著成員四處捐助弱勢家庭。（圖／水氏慈善協會提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市經營多家貿易公司和家具行的李姓老闆，幾年前面臨事業低潮時，常跑宮廟尋求心靈慰藉，還經常捐錢給廟方，有次擲筊詢問人生方向時，不料濟公竟「聖筊」拒絕李再捐錢，叫他去做義工，李於是自掏腰包成立水氏慈善協會，主動到各角落找弱勢家庭，盡管成立協會所花的人力物力遠高於捐給廟方，但獲得的成就感和心靈的滿足感卻是無可比擬的。

▲▼水氏慈善協會執行長戴芝庭（左2）經常帶著成員四處捐助弱勢家庭。（圖／水氏慈善協會提供）

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李老闆事業有成，熱心公益，為人卻很低調，協會的一切都交由妻子戴芝庭出面發言。

戴芝庭說，先生家境普通，但因父母忙於工作導致疏於陪伴，加上求學過程頻繁轉學，所以從小養成獨立個性，出社會後，做過工地、飯店打雜人員等工作，後來自行創業，深知賺錢辛苦，經歷多年打拚，如今小有成就，一路走來，受到許多人的幫助，決定創立慈善協會，取名水氏，有飲水思源之意，希望能幫助社會各個角落需要幫助的人們。

說到成立協會，其實背後有段小故事，戴芝庭說，先生曾有過事業低潮期，常跑大大小小宮廟，尋求心靈慰藉，有時也捐錢給廟方，但事業依然毫無起色，有次擲筊詢問濟公該何去何從，不料濟公透過聖筊，叫他別再捐錢給宮廟了，直接去幫助弱勢的人吧。

戴芝庭說，先生像是頓悟般，突然找到人生方向，於是自掏腰包成立水氏慈善協會，開始籌備協會相關事宜，2年多來，平均每月花費10多萬元在弱勢家庭，捐助足跡包括南投偏鄉部落、台南病重家庭、少年之家、食物銀行、二手書給學校等，疫情期間還送了6家醫院飲料，感謝醫護人員的辛勞。

戴說，協會不能等著人家來求助，而是主動去找尋需要幫助的人，每周至少要「開發」2個家庭，經過協會評估後再捐贈，畢竟是救急不救窮，錢還是要花在刀口上，目前協會有30多名成員，都是年紀2、30歲的年輕人，大家理念一致，行動力十足，歡迎大家一起加入，讓愛心照亮陰暗的角落，也讓更多人感受到這個世界是溫暖、互助關愛的。

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