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流感疫苗、肺炎鏈球菌10／1起同步開打　新北流感納6對象擴大接種

記者黃巈禾／新北報導

為了預防季節型流行性感冒，今年共632萬劑公費疫苗，從10月1日起分兩階段開打。新北市政府自購流感疫苗，將中低收、低收入戶、國中至高中職五專教職員公、客運公司司機等都納為擴大接種對象。

▲▼新北市公費流感疫苗施打方法。（圖／新北市政府提供）

▲新北市公費流感疫苗接種。（圖／新北市政府提供，下同）

公費流感疫苗分2階段接種，第一階段為10月1日起，公費施打對象包括：一、滿6個月以上至國小入學前幼兒；二、國小至高中（職）、五專1至3年級學生；三、醫事及衛生防疫相關人員；四、65歲以上長者；五、安養、養護、長期照顧等機構對象與工作人員；六、孕婦及6個月內嬰兒之父母；七、具有潛在疾病高風險慢性病人、BMI超過（含）30者、罕見疾病患者及重大傷病患者；八、幼兒園托育人員及托育機構專業人員；九禽畜業及動物防疫相關人員。第二階段接種流感疫苗為11月15日起，對象是50至64歲無高風險慢性病成人開放接種。

此外，未被中央列入公費對象，新北市政府自購流感疫苗對象包括：一、設籍新北市中低收、低收入戶及身心障礙者；二、新北市產後護理之家非醫事工作人員；三、國小、國中、高中、高職、五專1至3年級教職員工；四、新北市協助衛生單位服務支第一線相關工作人員；五、新北市居家型托育人員、保母；六、新北市客運公司的司機。

新北市公費流感疫苗接種地點為新北市680間合約院所，含29間區衛生所、47間醫院以及604間診所。新北市402間校園於10月1日至11月19日集中接種；500間幼托機構入園接種。新北市405間長照機構安排集中接種。

▲▼新北市公費流感疫苗施打方法。（圖／新北市政府提供）

另外，侯友宜提醒，，75歲民眾、設籍新北市65歲至74歲民眾，10月1日起可至新北市280間合約院所接種公費長者肺炎鏈球菌疫苗，「左流右肺」，流感疫苗和肺炎鏈球菌疫苗可同時接種。

▼新北市長者肺炎鏈球菌疫苗施打方法。（圖／新北市政府提供）

▲▼新北市長者肺炎鏈球菌疫苗施打方法。（圖／新北市政府提供）

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