打完BNT回家1小時「內褲濕一片」　20歲女大生尿失禁急哭了

▲全台有5縣市於22日起率先於校園接種BNT疫苗。（圖／記者游瓊華攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

BNT疫苗開打，全台有5縣市於22日起率先於校園接種，但打了之後會有什麼副作用，狀況因人而異。就有一位女大生打完BNT疫苗竟「尿失禁」，雖然認為難以啟齒，還是不禁哀號「我才20歲，有尿失禁的前輩嗎？」跪求其他人推薦尿布品牌。貼文一出，網友們馬上驚呼這不正常，勸她趕緊就醫檢查。

這位女網友在《Dcard》崩潰發文「打完BNT尿失禁」，因為她打完BNT後，竟然在不自覺的狀態下漏尿，「好難啟齒，關於打完疫苗有尿失禁的副作用。」她透露，自己是28日接種，打完當下一切正常，回到家後，約打完1個小時左右，突然內褲濕了一大片。

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女大生一看嚇呆「是尿，幾乎快滲透褲子的量……」，說自己打疫苗前從來沒有漏尿過，也幾乎沒有分泌物，而且接種完BNT後就一口水都沒喝，不禁求助「我才20歲，有尿失禁的前輩嗎？求求了尿布品牌。」

看到貼文後，就有人趕緊留言，「先不管這個，妳應該先看醫生啊」、「趕快回診啊……這明顯不正常吧= =」、「我覺得這是要看醫生吧」、「不曉得原po的狀況還好嗎」、「我是頻尿，倒是沒有那麼嚴重，多多注意身體，回診吧！」