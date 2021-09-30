換i13爽看A片！等打疫苗誤按播放「嬌喘聲迴盪診所」男大生尷尬逃





▲原PO滑手機時誤按謎片。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

iPhone13開賣後，許多人搶換新機，一名男大生第一次使用蘋果系列的手機，不太熟悉手機的功能，在診所等待打BNT時，想說利用時間複習課業上的東西，打開網頁後竟不小心按下謎片，嬌喘聲傳遍整間診所，他頓時尷尬到爆炸，立刻衝出診所，「成為我這輩子永生難忘的事情」。

原PO在Dcrad發文，最近剛入手iPhone13，是人生第一支蘋果手機，手機的功能還在摸索當中，原PO認為，身為男人不論是拿到哪一個品牌的手機，第一件事情就是要進行看謎片的滿意度調查，「聲音相當立體、畫面更是清晰，我只能用一個字總結就是『爽』」。

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享受完謎片後，當天晚上到診所接種BNT疫苗，等待的同時拿手機出來滑，點開瀏覽器的APP後，突然跳出下午趁室友不在，一個人看的謎片，嚇得趕緊關上螢幕，不料聲音還是從手機陣陣傳出，「手機下方傳出『嗯嗯嗯』的呻吟」，嬌喘聲迴盪在整間診所，原PO趕緊衝出診所，恨不得找個洞鑽進去，直到護士出來叫他，才重新鼓起勇氣踏進診所。

▲原PO回家後意識仍超清晰，完全沒有半點副作用。（圖／記者林敬旻攝）

原PO驚呼，「這真的是人生中最漫長的半小時」，回到家後意識仍然超級清楚，精神也異常的好，完全感受不到打完BNT後會產生的副作用，並把這件糗事跟媽媽分享，最後他也求救網友，「想請大家教我如何關掉蘋果無痕分頁的方式」。

貼文一出，網友們全笑翻，「真男人看片是沒在用無痕跟耳機的」、「無痕看片真的好用，不然還要刪紀錄刪好久」、「出事了阿北」、「你以前用的手機是多爛到用哀鳳就覺得只有爽」、「我朋友用內建的safari查東西，google chrome看片，推薦給你使用」。其中，有網友分享曾遇過類似的狀況，「我那時候在排隊打疫苗，前面那個男的也按到謎片，整個騎樓環繞著那個聲音」。