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凌濤細數陳柏惟6大爭議　怒轟：別看風向不對就改口

▲▼朱立倫和發言人凌濤合照。（圖／翻攝凌濤臉書）

▲朱立倫和發言人凌濤合照。（圖／翻攝凌濤臉書）

記者徐政璿／台北報導

針對台中二選區立委陳柏惟於昨（29日）發文批朱立倫「在宜蘭嘴台中海線」，朱立倫辦公室發言人凌濤今（30日）回應，陳柏惟就任立委以來爭議不斷，最新的一樁便是刻意在國會殿堂用台語質詢國防部長邱國正，企圖激化族群對立來迎戰罷免案，後來見風向不對改口道歉，只能藉著攻擊朱立倫來轉移焦點。

凌濤表示，陳柏惟鬧過的笑話多不勝數，例如曾質疑中共抽砂船是否可以挖出「柴電潛艦伏擊區」，被網友譏為「陳公挖海」；還曾詢問官員認為大陸跟美國「哪一個比較好打？」，遭時任國安局長邱國正反嗆「你覺得我好不好打？」。

凌濤說，陳柏惟甚至在網路節目上發表過「共機飛過海峽中線是來投誠」等錯誤資訊誤導民眾；又曾為美豬進口質詢官員「挑不挑食」，種種缺乏國防外交專業知識的發言，才是他被專業官員與台中鄉親唾棄的真正原因。

凌濤進一步指出，陳柏惟不只在國防專業上嚴重失職，爭議事蹟還遠不止於此。在毒品危害日益嚴重的今天，網路流傳陳柏惟曾表態支持大麻合法化，無視毒品對台灣社會與青年學子的傷害。過去還稱要在外交部底下設立「內交部」處理兩岸事務，並主張讓香港人來台灣當兵，突顯他在專業領域根本一竅不通。

凌濤感嘆，陳柏惟擔任立委不到2年以來的種種言行，就連許多執政黨官員都不認同，何況是一般民眾。

凌濤說，陳柏惟現在是否還認為中共抽砂船能讓潛艦偷襲台灣？是否在意大陸跟美國哪個比較好打？是否仍認為共機越過海峽中線是來投誠？是否支持大麻合法化？是否仍主張成立內交部來主管兩岸事務？是否要提案讓香港人能來台當兵？請陳柏惟明確回答這6個問題，不要閃躲

凌濤也強調，陳柏惟雖然口口聲聲說自己地方服務做得多紮實，但詢問台中海線鄉親都知道，陳柏惟是因為擔心被罷免才臨時抱佛腳，而且為了在疫情期間持續在各大人潮聚集的場合反罷免，只好拿「宣導防疫」為由，行反罷免之實。

凌濤也說，海線鄉親在比較過顏寬恒跟陳柏惟前後兩任立委的服務品質後，誰更關心地方，鄉親都有答案。

對於即將到來的刪Q罷免，凌濤表示完全尊重刪Q志工團隊與在地民眾的推動，朱立倫也會全力支持配合。凌濤強調，刪Q行動是台中海線在地鄉親發起，因看不下去這一年多來陳柏惟荒腔走板的問政表現，團結自主的公民行動，國民黨與朱立倫願意當公民最堅實的後盾，讓民意的力量再次展現。

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