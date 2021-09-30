副機師居檢偷情違規⋯陳時中：民航局將檢視華航管理是否不當

▲華航重懲檢疫違規機師。（資料圖／記者沈繼昌翻攝）

記者林育綾／台北報導

中華航空一名副機師遭人檢舉，居家檢疫期間多次違規外出，還背著未婚妻找空姐到家中過夜。而華航今上午已依員工獎懲規定從重議處，將會無限期取消其空勤資格；有媒體詢問，指揮中心和民航局是否還會有其他懲處？陳時中也對此回應。

據週刊報導，中華航空一名副機師居家檢疫期間，不但多次違規外出，還多次找朋友來家中作客，更疑似背著未婚妻與一名長榮空姐留宿過夜。而華航今（30）日回應，公司已完成調查，由於機師違規事證明確，將依員工獎懲規定從重議處，決議處分一大過二小過及停飛，無限期取消其空勤資格。華航也再重申，員工應嚴格遵守防疫規範，如有違規，嚴懲不貸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲指揮中心指揮官陳時中回應機師違規事件。（圖／指揮中心提供）

而今在中央流行疫情指揮中心記者會上，有媒體詢問關於華航副機師居檢違規，指揮中心和民航局有無其他懲處？陳時中表示，華航本身已經針對違規的人做出懲處，「而民航局也會檢視華航的管理，是否有不當之處」。

陳時中說，民航局每月都有定期提報機組員違規的情況，近兩個月也就是8至9月共有3件，其中2件為居檢外出，1件為加強管理期間違反規定，已經請民航局加強督導各航空公司。