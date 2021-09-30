婚前優點變缺點！他抱怨無法忍受老婆「這1點」　網打臉：你該娶和尚

▲許多長頭髮的女生會有掉髮的問題。（圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者黃品臻／綜合報導

婚前覺得很美，婚後卻變成了缺點？一名人夫在網路上抱怨，結婚前覺得老婆擁有一頭長髮很美，但是婚後卻成了「大麻煩」，因為床上、地上都是頭髮，讓他「無法忍受」。沒想到卻惹怒一堆網友，認為人夫的態度很糟，怒批「這又是什麼沒用的男人……」

一名男子在臉書社團「靠北老婆」發文抱怨，老婆是長頭髮，婚前覺得很美，但婚後才知道，和長髮的女生住在一起，家中到處都是頭髮，簡直無法忍受。

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「床上、地上、甚至飯菜裡，常常發現頭髮，我無法忍受地面上有頭髮，經常頻繁的去擦地板，老婆的態度卻是：兩天擦一次或者三天擦一次就好，她也不是很在意家中的衛生狀況，每天都是我在清理，她只有在看到髒亂後才會主動清理。」

男子更抱怨，婚前認為老婆很整潔，婚後才意識到原來老婆是這樣，「我要怎麼辦？頻繁清理地面讓我好累！」

貼文一出不少網友狠狠打臉原PO，紛紛留言表示「那你知道有產後掉髮這東西嗎？你以為女人都願意嗎？」、「買一台好一點掃地機器人就好了啊！這還要教……」、「隨手吸塵器吸一下很困難嗎？不然你為什麼隨時要人家幫你吸一下」、「要用吸塵機啦，好累就請工人呀」、「啊是不會買一台掃地機器人哦，婚前就知道她長頭髮了，婚後理由這麼多？掉髮誰不會？不會去買一支黏地板的回來黏嗎？」、「你是不是應該娶和尚？」