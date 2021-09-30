　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

婚前優點變缺點！他抱怨無法忍受老婆「這1點」　網打臉：你該娶和尚

▲▼ 捲髮,長髮,燙髮, 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲許多長頭髮的女生會有掉髮的問題。（圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者黃品臻／綜合報導

婚前覺得很美，婚後卻變成了缺點？一名人夫在網路上抱怨，結婚前覺得老婆擁有一頭長髮很美，但是婚後卻成了「大麻煩」，因為床上、地上都是頭髮，讓他「無法忍受」。沒想到卻惹怒一堆網友，認為人夫的態度很糟，怒批「這又是什麼沒用的男人……」

一名男子在臉書社團「靠北老婆」發文抱怨，老婆是長頭髮，婚前覺得很美，但婚後才知道，和長髮的女生住在一起，家中到處都是頭髮，簡直無法忍受。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「床上、地上、甚至飯菜裡，常常發現頭髮，我無法忍受地面上有頭髮，經常頻繁的去擦地板，老婆的態度卻是：兩天擦一次或者三天擦一次就好，她也不是很在意家中的衛生狀況，每天都是我在清理，她只有在看到髒亂後才會主動清理。」

男子更抱怨，婚前認為老婆很整潔，婚後才意識到原來老婆是這樣，「我要怎麼辦？頻繁清理地面讓我好累！」

貼文一出不少網友狠狠打臉原PO，紛紛留言表示「那你知道有產後掉髮這東西嗎？你以為女人都願意嗎？」、「買一台好一點掃地機器人就好了啊！這還要教……」、「隨手吸塵器吸一下很困難嗎？不然你為什麼隨時要人家幫你吸一下」、「要用吸塵機啦，好累就請工人呀」、「啊是不會買一台掃地機器人哦，婚前就知道她長頭髮了，婚後理由這麼多？掉髮誰不會？不會去買一支黏地板的回來黏嗎？」、「你是不是應該娶和尚？」

►貴婦愛穿的「超平價好貨」

ET快訊
遭挖眼女店員最新傷勢曝！　嚇到睡不著吐「4字」令人心疼
快訊／打BNT原液「仍有7人住院」　最新狀況曝光
吳宗憲生日「痛失兩愛將」　4句話逼哭她！
女神13年婚姻玩完！　老公6年前爆出軌
LIVE／新北公園、遊戲場明開放！　侯友宜最新說明
第十一輪BNT可打112萬人　「這年齡以下」一般民眾有機會！
連署書曝光！村民赴縣府怒吼：別再放挖眼男出來
快訊／7境外移入「3人突破性感染」　接種疫苗廠牌曝
華航機師居檢「打包空姐偷情」　陳時中回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「紙本藝FUN券」明開放超商登記！符合「3資格」申請步驟一次看

男性家人「只穿內褲趴趴走」爆論戰！兩派吵翻：器官會露出來

好市多停車！她驚見「神秘員工狂彎腰」　隱藏服務曝光：太貼心

郭台銘1句話戳破「疫苗魔咒」　他嚇喊危險！鄉民酸：問法太粗暴

Toyz涉毒眾人看戲、嘲笑「沒好友幫說話」　網揭原因：真的扛不起

明晨逾60萬BNT再抵台　今起接連到貨！估下週一可達140萬劑

第十一輪BNT可供112萬人！　莊人祥：49歲以下一般民眾有機會

AZ、BNT陸續抵台　陳時中透露：莫德納也有機會再到貨

快訊／增7例境外移入「3人突破性感染」　接種疫苗廠牌曝光！

誤打BNT原液「增一對母子心臟不適收住院」　陳時中估未影響打氣

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕

澎湖怪病兇手找到了！是毛毛蟲 「體毛隨風飄」眾人齊癢診所爆滿

3方法挑戰《魷魚遊戲》亡命椪糖 「口水秘技」竟GG！結局全相反

包裹滿出來！超商外「堆出3座山」　爆倉畫面網友看傻：根本物流中心

陸果粉「喪屍狂奔」搶iPhone 13　擠爆百貨！網曝：為了優惠活動

「紙本藝FUN券」明開放超商登記！符合「3資格」申請步驟一次看

男性家人「只穿內褲趴趴走」爆論戰！兩派吵翻：器官會露出來

好市多停車！她驚見「神秘員工狂彎腰」　隱藏服務曝光：太貼心

郭台銘1句話戳破「疫苗魔咒」　他嚇喊危險！鄉民酸：問法太粗暴

Toyz涉毒眾人看戲、嘲笑「沒好友幫說話」　網揭原因：真的扛不起

明晨逾60萬BNT再抵台　今起接連到貨！估下週一可達140萬劑

第十一輪BNT可供112萬人！　莊人祥：49歲以下一般民眾有機會

AZ、BNT陸續抵台　陳時中透露：莫德納也有機會再到貨

快訊／增7例境外移入「3人突破性感染」　接種疫苗廠牌曝光！

誤打BNT原液「增一對母子心臟不適收住院」　陳時中估未影響打氣

快訊／校園BNT今施打完畢　新北開放「2對象」10／1-15補接種

濫倒肆虐！對付環保蟑螂　彰化地檢署檢察長：加倍奉還　

美國商會也來關心！NCC暫緩OTT TV立專法管理

人夫傳「神龍特寫」狂撩小三！她嬌喊：老公記得吃…正宮秒心碎

拯救毛小孩！心愛拉布拉多犬被攻擊　抓狂男主人彎刀砍死美洲獅

促銷競爭啟動！iPhone 12持續降價、5G安卓旗艦機再折1萬6

「紙本藝FUN券」明開放超商登記！符合「3資格」申請步驟一次看

避免疫情再起　嘉義市傳統市場加強實聯制

男性家人「只穿內褲趴趴走」爆論戰！兩派吵翻：器官會露出來

基本工資有望上看26K　網不領情開嗆：只爽到「這群人」

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

生活熱門新聞

國籍航空副機師「居檢偷情」睡空姐　親密畫面曝光

8年級竄出大量躺平族！「不婚不生」放棄抵抗

快訊／指揮中心公布第十一輪打BNT

Toyz和妹子約泡湯　蒙眼磨身體黑歷史挨轟

Toyz販毒羈押！統神扯館長「去驗一下」　館長震怒

明起變天防劇烈降雨　北台灣降溫

殉職飛官羅尚樺妻順利產子！「3人同框」畫面惹淚

Toyz網紅女友超硬背景曝　IG被灌爆！業配文急關留言

即／高雄5區明早8點起停水23小時

四叉貓打高端「二度驗抗體」猛竄25倍！

台中看守所菜單曝　鄉民羨炸「等美食公道伯Toyz開箱」

機師居檢劈腿空姐帶回家過夜　華航祭重懲：無限期停飛

空姐跟居檢機師回家過夜！長榮回應

快訊／華航懲處出爐！機師居檢偷吃空姐　記1大過2小過無限期停飛

更多熱門

相關新聞

真子公主準駙馬變古代浪人！新造型讓日本人大崩潰

真子公主準駙馬變古代浪人！新造型讓日本人大崩潰

日本秋篠宮家的真子公主預計10月與未婚夫小室圭完婚，男方將於下週從美國赴日，多家日本媒體也在美國直接追到小室圭，試圖要採訪他，不過小室圭「長髮浪人」的新造型，與3年前「海王子」的偶像形象相比，讓不少日本人很崩潰。

長髮女神級髮質這樣照顧

長髮女神級髮質這樣照顧

掉髮掉不停可能是缺了4大營養素

掉髮掉不停可能是缺了4大營養素

中學宿舍「夜店」式收費 「女生免費」男生年繳2.1萬一間住24人

中學宿舍「夜店」式收費 「女生免費」男生年繳2.1萬一間住24人

頭髮掉不停？小心5個洗頭壞習慣

頭髮掉不停？小心5個洗頭壞習慣

關鍵字：

靠北老婆長髮掉髮女生

讀者迴響

熱門新聞

國籍航空副機師「居檢偷情」睡空姐　親密畫面曝光

Toyz超辣網紅女友被起底！　男友販毒後發文被灌爆

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

Toyz被藥頭咬出！住處找到200顆大麻

直擊郭書瑤「信義區街頭脫衣」尺度超開！

Toyz被羈押上警車　友人火速籌40萬替同夥交保

印度神童曝「雙星合相」恐怖時間點

8年級竄出大量躺平族！「不婚不生」放棄抵抗

Toyz涉販毒…前員工曝離職原因

Toyz「600萬裝潢新家」豪華曝！網見真相怒了

阿嬤忘付「30元青蔥」被銬進警局　果菜行黑歷史被曝光

比基尼辣妹互毆「奶子掉出來」仍繼續打

美查晶片荒原因要台積電交出機密資料　最大股東回應了

即／LOL前世界冠軍Toyz驚傳販毒　遭台中地檢署聲押

過橋嗎？5尊「邪笑惡煞」擋盡頭

更多

最夯影音

更多
LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押
女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面