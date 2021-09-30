新制上路！自助餐便當店須「回收紙餐具」　違規可罰30萬

▲▼ 嘉義縣10月1日起自助餐、便當店依規定應設置紙餐具回收設施 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣配合環保署6月21日公告「應設置紙餐具回收設施之販賣業者範圍、設施設置、規格及其他應遵行事項」，110年10月1日起，將持續輔導查核嘉義縣內用有提供座位供消費者現場食用以紙餐具盛裝餐點販售的自助餐店及便當店，裝設紙餐具資源回收設施、採取必要回收宣導措施及交付回收對象回收。

環保局指出，違反規定者，將可開罰業者6萬元至30萬元罰鍰，呼籲自助餐及便當業者配合最新法令規範，落實紙餐具回收。

嘉義縣環保局109年已輔導補助84家自助餐店及便當店業者設置紙餐具資源回收設施，提供語音播放器及張貼紙餐具回收海報進行宣導，業者設置紙餐具回收設施改善用餐環境，提高紙餐具回收品質，成為紙餐具循環友善店家；每家補助6500元，共補助54.6萬元，整體回收總量約2.3公噸/月，相當於76000個紙餐盒。

隨疫情趨緩，餐飲業開放內用，環保局長張根穆提醒，紙餐具為公告應回收廢棄物項目，轄內自助餐店及便當店業者內用提供紙餐具，應設置紙餐具回收設施及標示回收標誌。

除店家配合做好紙餐具回收設施外，也需要民眾的協助，張根穆提醒，希望每位消費者用餐後能順手去除菜渣，並以衛生紙簡單擦拭，再落實「清理、分類、堆疊」3步驟，共同齊心為環境盡一份心力。