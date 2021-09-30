恐怖媽在女兒面前吃掉2根手指　浴血要把室友開膛剖腹：被附身了

Woman, 45, 'ate 2 of her flatmate's fingers' in front of her daughter https://t.co/90OmXvGaFj — The Irish Sun (@IrishSunOnline) September 28, 2021

記者李振慧／綜合報導

西班牙塞維利亞市(Seville)近來發生一起駭人事件，一名45歲女子認為48歲室友中邪，突然用石頭攻擊對方，還在6歲女兒面前咬掉室友2根手指並吃下肚，警方接到報案進門時，目睹渾身是血她趴在受害者身上，正準備要開膛剖腹，立即將人逮捕。

英國《太陽報》報導，警方18日早上6時15分接到報案，前往位於Poligono Norte的公寓，目睹來自肯亞的45歲女子正在瘋狂攻擊來自剛果的48歲女室友，她不但咬掉對方手指，還把石頭塞入受害者肛門，恐怖的過程全被6歲女兒目睹。據了解，因為剛果女把一瓶鹽水丟到肯亞女身上，才會引發攻擊事件。

受傷女子後來被送醫緊急接受手術，肇事的女子宣稱，她是因為室友「被附身」才會發動攻擊，目前已被送到醫院進行精神狀態鑑定，之後會關押在監獄中，女兒則被送到兒童福利機構看管。當地警方尚未對外透露案件相關細節，仍待進一步調查。

▼女子突然發狂想殺死室友。（圖／示意圖／CFP）