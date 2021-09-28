比基尼正妹慘遭浪捲　健身教練跳海救人卻雙雙罹難！最後身影曝

記者張寧倢／編譯

西班牙海灣度假勝地猛浪奪命！東部托雷維耶哈（Torrevieja）拉佐拉灣（La Zorra） 23日風高浪大、水勢極為兇險，一名芬蘭籍女健身教練卻從岸邊懸崖跳入水中，身體卻立刻失去控制，男性好友見狀也跳入海中試圖拯救她，他們原本攀在岩石上，結果一陣強浪衝擊之下，兩人的身影瞬間消失，溺水身亡。

▲2名外籍健身教練慘死西班牙海岸。（圖／翻攝自YouTube）

根據《紐約郵報》報導，24歲芬蘭籍女子蒙科寧（Emma Monkkonen）和30歲的俄羅斯籍男性友人賈加林（Daniil Gagarin）與其妻子達莉亞（Darya）一起來到拉佐拉灣，但當天海面波濤洶湧，儘管他們3人都是健身教練仍不敵大自然的兇險。由達莉亞拍攝的影片中可見，蒙科寧無懼猛浪地從懸崖上縱身躍下，入水後身體卻完全無法控制，只能被海流沖得載浮載沉。

▲兩人跳入海中，卻不敵兇猛風浪。（圖／翻攝自YouTube）

賈加林見好友出現危險，二話不說也跳進海裡試圖拯救蒙科寧，但因為風浪實在太大，兩人根本無力抵抗，賈加林只能先帶著蒙科寧攀上岩石，穩住身體，前幾波大浪打來，他們看似都能堅持住，不料，最後一次的海浪來得又快又猛，強大的衝擊力道將兩人從石頭上打入水中，而他們的身影也從此消失在鏡頭裡，只剩下達莉亞悲痛欲絕的哭泣聲。

▲蒙科寧與賈加林的最後身影。（圖／翻攝自YouTube）

據報導，蒙科寧的遺體最後在幾英里外被發現，賈加林的遺體則等到了第2天才被找到，2名死者曾經一起在西班牙的健身中心工作，如今卻雙雙罹難。旅居西班牙的俄羅斯人馬斯（Alyona Maas）接受媒體訪問時批評，他們是「膽大妄為」的人，竟然完全不計後果地從崖上跳下，「我想對那些喜歡刺激腎上腺素的人說：請找一些更安全的活動來做。」

▲▼2名死者生前在同一家健身中心擔任教練。（圖／翻攝自當事人Facebook）

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