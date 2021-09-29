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禁吃泡麵、10點關燈！學姐列「14條超扯宿規」　女大生崩潰：無法反抗

▲宿舍,床,房間（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO遇上雷室友超崩潰。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者陳妙津／綜合報導

離家租屋或校內住宿都最怕遇上雷室友，回家也沒辦法好好放鬆。一名女大一生即表示，遇到了一個規則一大堆的怪學姊室友，竟列出14條奇葩規定要她遵守，她試圖反抗還會被回「要尊重我」，就算反映想換房，學校也不同意，讓她超困擾。網友看了「宿規」後也傻眼直呼「你是人，不是她的寵物」。

女大生Dcard上以「室友規定超級嚴格」為題發文，表示自己遇到一個怪室友，最無奈的是學校不給換房，「她規定一堆，我試圖反抗，她會用要尊重我回我」，並列舉了共14條超扯的「宿舍規則」。

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1.不管怎樣都要穿長褲。

2.不能吃葷食。

3.洗澡睡覺要戴口罩。

4.防疫期間不能開冷氣電扇窗戶。

5.飯前要祈禱，飯後也要祈禱，睡覺前也要祈禱。

6.鬧鐘從早上4響到早上10點，關掉就被罵。

7.穿裙子要膝蓋以下，不能穿露胸。

8.不能靠近異性因為怕室友談戀愛電話吵到人。

9.半夜10點關燈。

10.不能化妝、染頭髮，她覺得女生要自潔。

11.水限用超多。

12.不能吃泡麵、油炸，因為學姊要減肥。

女大一生崩潰表示，一年級規定住宿，而且系上有嚴格學長姐制，所以不能反抗室友，真的快要瘋掉，無論何時都戴著口罩讓她每天都被水嗆到肺痛，還戴到長痘痘，不能開冷氣、電扇、窗戶也讓她熱到過敏看皮膚科，「要如何跟她對峙？是每個室友都那麼嚴格嗎？有什麼辦法可以對付她？」

▲女性,煩惱,抓頭,懊悔。（圖／unsplash）

▲女大生表示自己快要瘋掉了。（圖／unsplash）

網友看後也傻眼紛紛回應，「你是人，不是她的寵物」、「所以她這樣規定就是有尊重別人？」、「不理她，全程錄影」、「什麼年代了還有學長姐制」、「踩爆他底線讓他自己滾出去或是閉嘴」、「要就鬧大，今天是來讀書的，不是來被虐的」、「宿舍只是住宿，在宿舍大家只是室友，都付一樣的錢，沒有他是老大的可能」。原PO卻害怕回覆，若反抗室友，學姐會跟她朋友說，然後一起罵我」。

網友則建議千萬不要再傻傻遵守學長姊制，姑息對方惡行，「如果是我，直接告一告，拿回該還的權利與該補償的 順便寫一封信告知宿舍管理，這樣的狀況，住宿品質完全沒有，還有很多不好的狀況已經發生在自己身上，如果不妥善處理，定會尋求其他合法管道，伸張權益。」

 

►身上有這種香氣，桃花多到趕不走

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泡麵宿規宿舍室友

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