國民黨團要求蔡其昌送紀律委員會　游錫堃：尊重院會決定

▲國民黨團拜會游錫堃，告狀蔡其昌議事處理不公。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立法院黨團29日上午拜會立法院長游錫堃，抗議立法院副院長蔡其昌主持院會不公，要求將其移送紀律委員會。對此，游錫堃下午受訪時表示，移送紀律委員會要經過院會決定，「當然如果院會決定，我會尊重院會的決定」。

國民黨團總召費鴻泰、書記長陳玉珍、國民黨立委鄭麗文、洪孟楷29日上午拜會游錫堃，費鴻泰會後受訪時表示，談得非常不愉快，昨天蔡其昌主持會議就是不公正不守法，要求將主持議事的蔡其昌移送紀律委員會。

游錫堃下午在立法院接見「台灣連鎖加盟促進協會」理事長吳永強等一行16人。游錫堃會前受訪時強調，絕對沒有議事不公，國會行政一定會盡最大努力，做到客觀、超然且公正。

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）



游錫堃指出，昨天大概有兩件事情，第一就是議場的四個門，過去到底是四個門一起開，還是只有開前門，立法院總務處長今天有帶國民黨團去看錄影帶，這個事情已經釐清、沒有問題，「四個門是同時開門的」。

游錫堃說明，第二是關於質詢順序的對調，昨天費鴻泰講了很多事情，但是他不能只有聽一面之詞，昨天在現場大家都知道，議事處比較沒有機會講話，所以他早上也徵求大家的同意，請議事處寫一份書面報告。

游錫堃說，等到明天報告出來之後，他會來看到底有沒有問題，但是不管報告有沒有問題，議事處都會在明天向費鴻泰報告，「我們會有書面調查報告，可以跟他做回覆」。

有關國民黨團控訴後門比前門早開，游錫堃則還原，「根據我聽到的報告，沒有這回事」，因為後門沒有人堵住門，而前門大家爭著要進去、就把門堵住了，「那個門要往外推，外面都是人，所以他們推不開，應該晚個2、3秒或者幾秒是會有的，應該不會晚到20幾秒，不可能」。

此外，國民黨團也要求將蔡其昌移送紀律委員會，游錫堃表示，移送紀律委會要經過院會決定，「當然如果院會決定，我會尊重院會的決定」。