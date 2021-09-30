民眾黨辦台港研討會　柯文哲聚焦台灣機會不提兩岸

▲民眾黨將在2日舉行台港關係研討會，柯文哲也會出席。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨預計在2日舉辦「香港政經局勢與台港關係」研討會，黨主席、台北市長柯文哲將出席致詞。據了解，柯的致詞重點將放在「持續關心香港情勢，友善協助來台港人」，以找尋台灣在香港變局後的機會為主，不會刻意討論民感議題而觸怒中國。

選在中共國慶的隔天舉行香港情勢研討會，時機點敏感，幕僚對於講稿的內容也特別謹慎，致詞重點會切合主題，以香港情勢變化對台灣的影響為主，不會刻意談及兩岸議題。

幕僚指出，柯文哲認為香港議題往往只有在選舉時才會被拿出來炒作，以香港的處境為例，操縱亡國感用「恐嚇」的方式呼籲民眾出來投票。但在激情過後，就船過水無痕，民眾對於香港局勢變化對台灣的影響，認知並不夠多。

香港從反送中事件引發全球關注，接著港版國安法通過，香港亞洲金融中心的地位陷落，連帶影響區域角色分工，美中角力、東亞局勢變化乃至近期遞件申請入會的CPTPP，都會因為香港局勢的改變而有所變化。

而台北市目前仍有「雙城論壇」這個和中國間唯一的官方互動管道，儘管黨務人士強調，論壇的主要目的在於找出台灣未來可能的機會，並非要刻意激怒對岸，但後續是否會引發北京當局的微詞，仍有待觀察。