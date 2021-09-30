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社會 社會焦點 保障人權

羈押畫面曝光！Toyz涉毒「如中盤商」　直播圈成追查重點

記者黃翊婷／綜合報導

《英雄聯盟》（LOL）電競好手劉偉健（Toyz）被檢警查獲住處藏有200顆大麻煙彈，規模宛如中盤商，30日凌晨被台中地院裁定羈押。由於劉偉健持有的毒品數量多，本身在網路上頗有知名度，是直播主也是YouTuber，光是YouTube頻道就有超過69萬人訂閱，後續檢警將繼續追查他是否有供貨給圈內的友人。

▲▼劉偉健Toyz涉販毒。（圖／翻攝Toyz臉書）

▲劉偉健捲入販毒風波，震撼電競界。（圖／翻攝自Toyz臉書）

整起事件一開始是台中地檢署緝毒組檢察官黃秋婷，在偵辦毒品案時，有藥頭咬出上手是劉偉健。於是檢方28日指揮警方進行蒐證、搜索，果然在劉男位於新北市三重的住處查獲200顆大麻煙彈，由於持有的毒品數量很多，因此懷疑他涉嫌在網路販毒，也不排除可能是中盤商，29日將人帶回偵訊之後，當晚就向法院聲請羈押。

台中地院懷疑劉偉健背後還有上手，認為他有串證、逃亡之虞，30日凌晨裁定羈押；另外劉的同夥楊姓男子則以40萬元交保，友人連夜火速帶著現金來保人。對於劉偉健及楊男的行為，朋友都推說不清楚，不願說明。

劉偉健在電競界赫赫有名，是《英雄聯盟》S2冠軍隊伍台北暗殺星中路選手，在網路上頗具知名度，是一名直播主也是一名YouTuber，目前他的YouTube頻道仍有69.4萬人訂閱，人氣相當高。檢警後續也將繼續追查他是否有供貨給圈內友人。

▲▼劉偉健Toyz被羈押，同夥40萬交保。（圖／記者白珈陽攝）

▲劉偉健30日凌晨被法院裁定羈押，楊姓同夥則以40萬元交保。（圖／記者白珈陽攝）

此外，劉偉健曾於2019年出版自傳《我是傳奇》，公開自己的電競成名之路，當中寫道一個來自香港中低收入家庭的孩子，17歲為了生活踏入社會賺錢，從搬運工到業務，從不愛讀書的孩子搖身一變成為電競大明星，為台灣奪下《英雄聯盟》S2大賽冠軍，成為港、台年輕人的逐夢代表。如今他卻因涉毒被逮，大大震撼電競界。

由於劉偉健是香港人，若涉嫌販毒屬實，將面臨什麼樣的刑期，也成為網路上的話題之一。對此，檢方表示，劉偉健若真的涉及二級毒品販售，可能會被判無期徒刑或10年以上有期徒刑，服刑完畢則會被驅逐出境。

根據毒品危害防治條例規定，製造、運輸、販賣二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

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