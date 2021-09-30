Toyz販毒聲押！統神扯館長「去驗一下」　館長震怒：你再講一次！

▲統神在直播中將Toyz販毒風波扯上館長，讓館長大怒。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者林彥臣／綜合報導

劉偉健（Toyz）29日爆出涉毒被逮，館長過去因為曾經調解過 Toyz與統神「賴皮事件」風波，所以與兩人都有所互動。統神在當天晚間的直播與粉絲互動時，要館長也去驗一下，豈料事情傳到館長耳中登時勃然大怒，隔空要嗆統神「再講一次」。

一位粉絲透在統神直播中過抖內語音系統表示，「統神，館長在看台，他叫你再講一次，誰要驗一下？」統神在當晚的直播中回應，「館長要驗，因為那時候館長跟 Toyz ，我看也嘻嘻哈哈的啊，說不定他們兩個私底下有一些關係，說不定嘛！」

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統神說，「任何人都有可能吸大麻，你們要先搞懂我的問題」。

同一時間也在觀看統神直播的館長當場震怒表示，「統神你在講什麼啊！你認真嗎？你他X的再講一次喔！」

統神也在直播中，「為什麼不敢講，他都敢講我什麼藍，什麼藍的，誰在跟你藍綠啊！」

▲Toyz與館長和統神因為「賴皮事件」，建立起三個人之間的連結。（圖／ETtoday資料照）



館長回應表示，「不是嘛！你要講政治你就講政治，政治攻防你講沒有關係，你跟 Toyz 有眉角，不要講到我這邊來」。由於兩邊的紛絲一直在互傳消息，讓兩人不得不當場直接語音對話。

統神表示，他有說分三個階段，跟 Toyz 有直接接觸的人，比如 Toyz 的員工、女朋友，就需要去驗啊，第二階段就是查監視器，看哪些人進過 Toyz的房間，可能需要去驗一下，第三階段就是那些檯面上有跟 Toyz嘻皮笑臉的好友，「包括我啊，可是我不可能啊，因為我現在跟他是敵對面。」

▲館長隨後跟統神語音通話，釐清當時的談話內容。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



館長冷冷地回一句，「可是我沒有跟他工作過啊，也沒有跟他聊過啊，只有直播做（線上）專訪，我跟他沒有接觸」。

統神隨後表示，那這樣館長就屬於很後面的那一類，「那這樣就好啦，我不知道觀眾又什麼問題？」隨後就開始提到館長月餅很好吃的話題等等。

館長後來氣消了，在兩人對話結束後表示，「統神就是一個很可愛的人，他就是做效果啦！」

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