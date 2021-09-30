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她第一次上私人瑜珈課！教練激烈一壓　「啪一聲」大腿粉碎性骨折

▲▼ 冥想,瑜珈,打坐。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲她第一次上私人瑜珈課，教練一壓大腿粉碎性骨折。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

瑜珈是許多人喜愛的運動，大陸安徽合肥一名27歲王姓女子平日有做瑜珈習慣，8月時決定購買一名私人教練的課程，不料第一次上課因為教練的不當施壓，造成她當場左大腿「粉碎性骨折」，緊急送醫動手術治療，前後花費了5.6萬元人民幣（約新台幣24萬元）醫藥費，至今仍未完全康復。

綜合大陸媒體報導，王女平日都會住家附近一間瑜珈中心上課，某次參加某教練的團課後，覺得對方相當專業，決定花費7600人民幣（約新台幣3.2萬元）購買該教練的私人課程，不料8月才第一次上課，教練就因為不當施壓，當場壓斷了她的大腿。

王女透露，當時她正在做龍式動作，要求腿部大開大合，她跪在瑜伽墊上，右腳向前邁出一大步，左腿則盡量往後伸展，由於左腿的動作不夠標準，教練就上前施壓協助，「她當時在給我做壓腿時，應該是向下用力過重，我就感到一陣劇烈的疼痛，接著就完全動不了」。

教練眼見王女情況不對，馬上打電話叫救護車。醫生診斷後表示，王女有左側骨幹粉碎性骨折，骨頭明顯粉碎且有位移情況，必需動手術治療。王女住院16日才被醫院准許回家，但必須定期復健及回診觀察，而且出院後左腿也未能行走。

王女無奈說，事件發生後，瑜珈中心只願意賠償她5萬元人民幣（約新台幣21萬），但她光在前期手術及住院費用，就花掉了5.6萬元人民幣，未來不知道還要付出多少錢，由於跟瑜珈中心協商賠償破局，決定提告。

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