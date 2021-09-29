明清晨首批客製化標籤BNT疫苗抵台　下午AZ接力到貨



▲鴻海集團創辦人郭台銘與家人之前赴捷克打BNT疫苗。（圖／翻攝郭台銘臉書）

記者陳威廷／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前在其臉書公布客製化BNT疫苗首批約55萬劑明天（30）來台，據掌握，該批疫苗由華航CI62班機載運，預計明清晨5時許抵台，可望立即填補校園疫苗缺口；此外，下午還有一批AZ疫苗到貨，將持續提供AZ意願登記者接種。

郭台銘27日在其臉書說明，首批客製化標籤BNT原訂中秋節後起運，當週抵台，但因原使用之盧森堡航空滿載及原廠倉庫發貨繁忙致手續延遲，經多方協調後，將比原訂行程晚一週，預計於30日（周四）抵台約55萬劑。目前等待起運的BNT疫苗總數約40萬劑左右，將分3批陸續到貨。指揮中心指揮官陳時中今對BNT會否於明天來台也說：「很有可能。」

《東森新媒體ETtoday》掌握，該批BNT疫苗改由中華航空CI62班機載運，目前正飛來台灣途中，預計明天清晨5時許降落桃園機場。



此外，明天下午還有一批AZ疫苗接力到貨，預計下午3時25分由華航CI834班機由曼谷運抵台灣。



民間捐贈BNT疫苗已到貨184萬劑，原訂第三批延遲到貨，也導致校園施打出現缺口，令部份縣市延後施打，明天55萬劑抵台，將補齊不足。

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我國各來源AZ疫苗已到貨逾900萬劑，目前開放接種AZ疫苗第一劑且間隔滿10週以上之64歲至50歲民眾，預約接種第二劑，最新一批疫苗如何規畫，待指揮中心進一步說明。