誤打BNT原液！陳時中揭25人目前狀況　張上淳：打第二劑要再評估

▲醫護人員準備幫學生施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）



記者洪巧藍／台北報導

新北恩主公醫院出包，讓25人誤打未稀釋BNT疫苗，指揮中心要求暫停接種作業，並對這25人展開關懷追蹤。指揮中心指揮官陳時中今日表示，根據回報，目前這25人都穩定，一部份在醫院觀察。

指揮中心昨日公布，新北市衛生局27日通報轄內某COVID-19疫苗合約醫療院所於當日執行BioNTech COVID-19疫苗（簡稱BNT疫苗）接種作業時，發現疫苗消耗數量異常，經該院所調查，共25人接種未稀釋的BNT疫苗。

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發言人莊人祥說明，經該院所提供的調查報告表示，本次疫苗接種異常事件經初步調查，係因值班人員將未開封的25瓶BNT疫苗，誤判為接種後的剩餘劑量，故以未稀釋的疫苗原液每瓶各抽取0.3ml提供民眾接種，導致此次異常接種事件。

指揮中心專家小組召集人張上淳表示，事發當天有和疾管署長周志浩召集緊急會議，找相關經驗專家討論，緊急處置與建議衛生局和區管都已經執行中。

被問及是否會進行相關抗體檢驗，張上淳說，會議中專家已經進行建議，而打入超量劑量的抗原到體內，學理上抗體濃度會更高，這在一般疫苗先期試驗也有相關結果，BNT一期試驗中接種30微克和100微克，100微克抗體較高，現在打150微克，按照道理也會更高。

至於是否接種第二劑，張上淳說，當天討論時沒有足夠參考資料，指揮中心與衛生局已經要求盡快蒐集國外或BNT原廠誤打相關狀況與處理方式，後續會請ACIP召開正式會議，給予指揮中心後續處理建議。

指揮中心昨表示，依據該疫苗臨床試驗及國際含英國及美國等相關指引顯示，大部分為接種後產生可能出現較明顯局部或全身性反應(如接種部位疼痛、紅腫等常見副作用)，惟尚未發現嚴重不良反應。另針對mRNA疫苗接種後可能發生之心肌炎及心包膜炎，大部分發生於接種後約7天，且接種第二劑發生機率較第一劑高。

指揮中心指出，該院所已於當日緊急通知該25位民眾，進行後續追蹤關懷以及相關醫療處置；將抽血檢驗作為基本值，以和後續狀況比對，若認為有住院需求接會進行安排，指揮中心也會找專家進行評估。