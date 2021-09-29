女大生打BNT月經立刻來！她「尿失禁」崩潰　陳時中1句話回應

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／台北報導

BNT開打後，有學生發文表示，打完疫苗後月經立刻來，也有學生說發生尿失禁很尷尬，對此，指揮中心認為，「個案各種生理變化都會有啦」，但在臨床上並沒有這樣的說法。

BNT疫苗開打，有女大生打完疫苗後，卻出現奇怪的身體狀況，在《Dcard》上發文「BNT是催經針嗎？不曉得」，表示自己打完疫苗後，月經就來了；另一位20歲女大生則崩潰發文「打完BNT尿失禁」，直呼「好難啟齒」超尷尬，話題引發討論。

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指揮中心指揮官陳時中說，「個案各種生理變化都會有啦」。

專家諮詢小組召集人張上淳則表示，目前在臨床試驗中沒有聽到有這樣的說詞，在施打各廠牌新冠疫苗中，也沒有特別聽到這樣的狀況。

BNT疫苗接種後，可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，可適度冰敷，勿揉、抓接種部位。接種疫苗後可能有發燒反應(≧38℃)，通常約48小時可緩解。其他可能症狀包含疲倦、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛及發熱。這些症狀通常輕微並於數天內消失。

如有接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應（如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹）等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以做為診斷之參考，同時請醫師通報當地衛生局或疾病管制署。