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不只交警「口愛」還有警專生！警政署震怒急查　3編號破綻曝光

▲推特散播「口愛警」影片的網友聲稱在台南市警局服務，但拍照街景都在台北市西門町，其中3人合照裝備更參差不齊、警研判是熱愛制服變裝的網友所為。（圖／翻攝臉書）

▲推特散播「口愛警」影片的網友聲稱在台南市警局服務，但拍照街景都在台北市西門町，其中3人合照裝備更參差不齊，警研判是熱愛制服變裝的網友所為。（圖／翻攝臉書）

記者陳以昇、陳雕文、張君豪／台北報導

網路上29日瘋傳一段影片，內容是2名身穿台灣交通警察制服的男子在進行口愛行為，實際找到Twitter「警察職軍榨汁機」貼文者，他身著警察制服自拍，臂章號碼經警政署調查是名資深警員，明顯年紀不符，懷疑臂章隨意亂繡，但瘋傳的影片已經對警察形象造成傷害。

Twitter暱稱「警察職軍榨汁機」貼出一段影片，標題寫著「帶實習帶到這種學弟，路檢完兩人都受不了了」，內容是2名身穿交通警察制服的男子，在床上進行「口愛」的行為，不時還傳出嬌嗔聲。

▲推特散播「口愛警」影片的網友聲稱在台南市警局服務，但拍照街景都在台北市西門町，其中3人合照裝備更參差不齊、警研判是熱愛制服變裝的網友所為。（圖／翻攝臉書）

警政署對於對於疑似台灣交警身穿制服進行口愛不雅影片相當重視，立刻動員警力網巡分析，包含上傳這段不雅影片的不明網友在Twitter以及臉書都設有帳號，並經常上傳身穿警察制服照片，並有部分充滿性暗示、邀約其他制服軍警打炮的不雅文章。

警政署緊急啟動調查，發現兩個散播警員穿著制服口愛影片帳號，所有照片裡頭總共出現3組警員臂章編號，包含「警專35期」「警專39期」以及「台南市政府警察局」3組關鍵號碼，警政署29日下午緊急通令警專、台南市警局徹查。

據了解、台南市警局調查後，發現雖有該組警員編號，但該名警員年紀約50歲左右，算是轄區資深大學長，經比對影照並非本人，另外包含警專兩組臂章編號警員目前都分發在保安警察總隊服務，但上述3組臂章編號的警員、目前任職駐地、外貌也與該不雅帳號「口愛癖警員」不符。

警政署傍晚嚴正聲明，表示不論兩帳號散播影音、貼文發照者是否為現役警察人員，或者是喜好「制服裝扮遊戲」民眾，散播上述口愛影片都已觸犯《刑法》妨害風化罪章中的散播猥褻物品、及侮辱公署罪嫌，警政署已責成台南市警局成立專案小組調查、務求將這名傷害警察形象的網友約談到案。

另外警方審視兩帳號影片、也發現不少破綻；該影片散播者聲稱在台南市交通分隊服務，但拍攝不雅影片地點均在民宅屋內，並無警察機關背景，另外有3名身穿警察制服人員合照，地點和該網友著警服在戶外自拍，背景顯係在台北市西門町街頭及該區域某間酒吧。

加上警察制服、臂章在特定服裝店都可以訂購，該名網友自承是台南警察，也曾在臉書秀出向台北市西區某服裝店訂製服飾，警方研判該名網友應是家境富裕的制服癖玩家，大玩制服遊戲居然影射到警方頭上，目前警方正深入追查。

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