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快訊／最新中高階警官調動出爐　87名分局長、督察長名單在這裡

▲▼警政署。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲警政署今發布直轄市政府警察局督察等重要警職人事案，共有87人遷調。（圖／記者黃宥寧翻攝）

張君豪、黃宥寧／台北報導

警政署13日發布直轄市政府警察局督察等重要警職人事案，87名高階警官經警政署陳署長邀集副署長、主任秘書、督察室、政風室、人事室業務主管等人員，共同就適任人選之品操學能、工作績效，及依單位衡平、職期與地區調任等職務遷調原則，並考量現職人員眷居處所等因素通盤檢討調整遴補，統一在這周四辦理交接與到任。

（一）直轄市政府警察局第四序列督察、秘書
1、彰化縣警察局督察長張嘉煌陞任臺北市政府警察局督察
2、基隆市警察局主任秘書陳國文陞任新北市政府警察局督察
3、新竹市警察局主任秘書曹儒林陞任桃園市政府警察局督察
4、新竹縣政府警察局主任秘書鄭文銘陞任桃園市政府警察局督察
5、基隆市警察局督察長鍾承志陞任臺中市政府警察局督察
6、南投縣政府警察局主任秘書唐念舜陞任臺中市政府警察局督察
7、苗栗縣警察局督察長劉文雄陞任臺中市政府警察局督察
8、苗栗縣警察局主任秘書莊武能陞任臺南市政府警察局督察
9、保安警察第七總隊督察長呂芳典陞任臺南市政府警察局督察
10、高雄港務警察總隊副總隊長謝承甫調任高雄市政府警察局督察
11、基隆港務警察總隊副總隊長陳金藤調任新北市政府警察局秘書
12、臺中港務警察總隊副總隊長黃國賓調任臺中市政府警察局秘書
13、花蓮港務警察總隊副總隊長李茂炎調任高雄市政府警察局秘書


（二）第四序列港警總隊副總隊長
14、保安警察第二總隊第二大隊大隊長施秀宜陞任基隆港務警察總隊副總隊長
15、航空警察局保安警察大隊副大隊長李政勳陞任臺中港務警察總隊副總隊長
16、臺中市政府警察局第六分局副分局長劉永昌陞任高雄港務警察總隊副總隊長
17、保安警察第四總隊第二大隊大隊長游政芳陞任花蓮港務警察總隊副總隊長


（三）第五序列主任秘書、督察長
18、南投縣政府警察局南投分局分局長鄭有益調任保安警察第三總隊督察長
19、嘉義縣警察局主任秘書林崇志調任保安警察第七總隊督察長
20、臺東縣警察局主任秘書李俊德調任基隆市警察局主任秘書
21、宜蘭縣政府警察局督察長徐俊生調任基隆市警察局督察長
22、金門縣警察局督察長施宇峰調任宜蘭縣政府警察局督察長
23、澎湖縣政府警察局主任秘書徐章哲調任新竹市警察局主任秘書
24、連江縣警察局主任秘書陳立祺調任新竹縣政府警察局主任秘書
25、屏東縣政府警察局主任秘書鄭鴻文調任苗栗縣警察局主任秘書
26、基隆市警察局第二分局分局長高德昌調任苗栗縣警察局督察長
27、彰化縣警察局彰化分局分局長婁自強調任彰化縣警察局督察長
28、澎湖縣政府警察局督察長蘇玉坪調任南投縣政府警察局主任秘書
29、嘉義市政府警察局第一分局分局長張文川調任嘉義縣警察局主任秘書
30、臺東縣警察局督察長郭子弘調任屏東縣政府警察局主任秘書
31、屏東縣政府警察局屏東分局分局長劉清俊調任臺東縣警察局督察長
32、嘉義市政府警察局第二分局分局長廖志明調任臺東縣警察局主任秘書
33、新竹市警察局第一分局分局長邱紹雄調任澎湖縣政府警察局督察長
34、宜蘭縣政府警察局宜蘭分局分局長林建良調任澎湖縣政府警察局主任秘書
35、基隆市警察局第四分局分局長蘇保安調任金門縣警察局督察長
36、苗栗縣警察局苗栗分局分局長楊贊鈞調任連江縣警察局督察長
37、屏東縣政府警察局內埔分局分局長蔡耀順調任連江縣警察局主任秘書


（四）縣（市）政府警察局分局長
38、雲林縣警察局斗南分局分局長蘇旭茂調任基隆市警察局第二分局分局長
39、新竹縣政府警察局新湖分局分局長陳啓明調任基隆市警察局第四分局分局長
40、雲林縣警察局臺西分局分局長張文峰調任宜蘭縣政府警察局宜蘭分局分局長
41、新竹縣政府警察局竹東分局分局長江建忠調任宜蘭縣政府警察局三星分局分局長
42、臺北市政府警察局士林分局督察組組長潘嘉旺陞任宜蘭縣政府警察局蘇澳分局分局長
43、新竹市警察局第三分局分局長曾有慶調任新竹市警察局第一分局分局長
44、花蓮縣警察局鳳林分局分局長林昆達調任新竹市警察局第三分局分局長
45、南投縣政府警察局竹山分局分局長林鼎鈞調任新竹縣政府警察局新湖分局分局長
46、花蓮縣警察局新城分局分局長林明鋒調任新竹縣政府警察局竹東分局分局長
47、彰化縣警察局和美分局分局長金秋華調任苗栗縣警察局苗栗分局分局長
48、南投縣政府警察局信義分局分局長呂育騰調任苗栗縣警察局頭份分局分局長
49、臺東縣警察局成功分局分局長陳文彬調任苗栗縣警察局通霄分局分局長
50、彰化縣警察局北斗分局分局長王國峯調任彰化縣警察局彰化分局分局長
51、彰化縣警察局溪湖分局分局長楊志傑調任彰化縣警察局北斗分局分局長
52、嘉義縣警察局竹崎分局分局長葉文啟調任彰化縣警察局和美分局分局長
53、澎湖縣政府警察局望安分局分局長郭志豪調任彰化縣警察局鹿港分局分局長
54、宜蘭縣政府警察局三星分局分局長林書慶調任彰化縣警察局溪湖分局分局長
55、宜蘭縣政府警察局蘇澳分局分局長林詔徹調任彰化縣警察局田中分局分局長
56、彰化縣警察局鹿港分局分局長潘仕能調任南投縣政府警察局南投分局分局長
57、金門縣警察局金城分局分局長胡淑淨調任南投縣政府警察局埔里分局分局長
58、新北市政府警察局林口分局督察組組長洪政崴陞任南投縣政府警察局中興分局分局長
59、新竹市警察局第一分局副分局長吳詠傑陞任南投縣政府警察局竹山分局分局長
60、臺北市政府警察局刑事警察大隊偵查第六隊隊長黃壬鍵陞任南投縣政府警察局集集分局分局長
61、臺中市政府警察局保防科股長洪秋賢陞任南投縣政府警察局信義分局分局長
62、嘉義縣警察局中埔分局分局長莊思神調任雲林縣警察局斗南分局分局長
63、南投縣政府警察局中興分局分局長黃念生調任雲林縣警察局臺西分局分局長
64、臺東縣警察局大武分局分局長蔡培元調任雲林縣警察局北港分局分局長
65、南投縣政府警察局集集分局分局長張澤銘調任嘉義縣警察局水上分局分局長
66、臺南市政府警察局歸仁分局防治組組長張世儒陞任嘉義縣警察局布袋分局分局長
67、臺南市政府警察局刑事警察大隊偵查第二隊隊長吳俊德陞任嘉義縣警察局中埔分局分局長
68、臺南市政府警察局新營分局行政組組長陳宏平陞任嘉義縣警察局竹崎分局分局長
69、花蓮縣警察局吉安分局分局長王文生調任嘉義市政府警察局第一分局分局長
70、嘉義縣警察局水上分局分局長程純濱調任嘉義市政府警察局第二分局分局長
71、南投縣政府警察局埔里分局分局長方秋梅調任屏東縣政府警察局屏東分局分局長
72、彰化縣警察局田中分局分局長鄭頴聰調任屏東縣政府警察局里港分局分局長
73、嘉義縣警察局布袋分局分局長蘇偉荃調任屏東縣政府警察局內埔分局分局長
74、臺東縣警察局臺東分局副分局長林志弘陞任臺東縣警察局成功分局分局長
75、高雄市政府警察局刑事警察大隊督察組組長吳正文陞任臺東縣警察局大武分局分局長
76、花蓮縣警察局玉里分局分局長陳蔚文調任花蓮縣警察局吉安分局分局長
77、苗栗縣警察局刑事警察大隊副大隊長林育旺陞任花蓮縣警察局新城分局分局長
78、臺中市政府警察局霧峰分局保安民防組組長簡龍宏陞任花蓮縣警察局鳳林分局分局長
79、高雄市政府警察局仁武分局督察組組長溫基興陞任花蓮縣警察局玉里分局分局長
80、金門縣警察局金湖分局分局長何明祥調任澎湖縣政府警察局馬公分局分局長
81、澎湖縣政府警察局馬公分局分局長廖修鴻調任澎湖縣政府警察局望安分局分局長
82、臺中市政府警察局第六分局保防組組長林英煌陞任金門縣警察局金城分局分局長
83、苗栗縣警察局交通警察隊隊長林炎巨調任金門縣警察局金湖分局分局長
84、苗栗縣警察局頭份分局分局長何孟宗調任臺中市政府警察局東勢分局副分局長
85、屏東縣政府警察局里港分局分局長楊龍祥調任高雄市政府警察局六龜分局副分局長
86、雲林縣警察局北港分局分局長顏偉丞調任臺南市政府警察局第五序列專員
87、苗栗縣警察局通霄分局分局長林振明調任苗栗縣警察局警務參

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