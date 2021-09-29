本來想用五倍券繳學費！老師曝「1真相」二寶媽急哭：要借錢來繳了

▲五倍券可繳學費，但要注意時間。（示意圖／記者季相儒攝）



記者黃可昀／綜合報導

振興五倍券10月8日正式啟用，這次使用範圍還包括電商，用來繳學費也可以！一名二寶媽憂心地說，原本知道五倍券可以繳學費鬆了一口氣，因為疫情關係她的薪水還沒下文，家計剩下老公在撐，結果昨天收到老師傳來的繳費通知，一看頓時心都涼了。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，「當時知道振興券能繳交學費，我心中鬆了一口氣」，受到疫情影響，光靠老公一人的收入過得很拮据，這次發放的五倍券對一家四口來說簡直是及時雨，想不到計畫趕不上變化，昨天突然收到老師訊息告知，「今天發下繳學雜費的三聯單，請於10月5日前繳交。」

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▲原本想好用五倍券繳學費，結果來不及，現在得借錢了。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



原PO一算發現，五倍券10月8日才能開始用，兒子5日以前就要繳學費了，「學費趕不上振興券發的日子啊！」用五倍券繳學費的計畫又泡湯了，目前正煩惱該去哪裡生出兒子的註冊費，「看來要去借錢來付學費了」。

網友紛紛留言，「我們這的國中國小都可以延後繳耶」、「可以留到明年繳下學期的」、「我們學校更扯，註冊單週四發下來，下週一收費截止，超級逼人」、「我們學校是有說，要使用五倍卷繳費可在10/8直接到學務處繳學費唷！可以問老師」、「往好的方面想，這樣下下個月的開銷可以用振興券繳了。」