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五倍券再加碼！　屏東縣府推8萬8888份「屏東券」

▲屏東五倍券再加碼！推出88888份屏東券 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲屏東五倍券再加碼！推出88888份屏東券 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

五倍券再加碼！屏東縣政府29日再推出「屏東券」方案，只要設籍屏東的縣民於10月14日至10月28日上網登記，就有機會抽中共8萬8888份200元屏東券。

此外，「屏東購好禮」活動，民眾消費一張五倍券加上當次消費滿200元發票、或在地一般消費滿500元的發票，就有機會抽大獎，記者會現場更準備百萬休旅車、電動機車等抽獎贈品公開展示，縣長潘孟安期盼透過加碼活動及豐富大獎，發揮振興經濟最大效益，讓「五倍變Ｎ倍」。

▲屏東五倍券再加碼！推出88888份屏東券 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲屏東五倍券再加碼！推出88888份屏東券 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

「屏東券就是好領好開」，縣長潘孟安表示，受到疫情的衝擊，為感謝縣內夜市攤商、餐飲業、商展等及鄉親在疫情期間的辛勞，縣府貼心推出200元屏東券，並以小面額方式發行，有50元兩張、100元一張，共8萬8888份，邀縣民來屏東迺夜市吃美食、購好禮、抽大獎，共同提升屏東經濟。

屏東券的合作店家招募，邀請里港商展夜市及屏東縣小吃業工會理事長等在地最具代表性的攤商業者共襄盛舉，縣府邀請有意願收取屏東券的市場、商展夜市攤商、餐飲店家，於10月1日至10月14日至屏東購好禮官網報名，目前已有屏東夜市、潮州夜市、水底寮夜市、潮州第一公有零售市場和東港鎮第二公有市場等6處，統計已超過2百多攤商躍躍欲試，期盼店家們一同帶動屏東縣疫後經濟發展，創造更多商機。

城鄉發展處表示，屏東鄉親只要於10月14日至10月28日上網路登記參加「屏東券」抽籤，縣府將於11月4日以簡訊通知中獎者，抽中的縣民可至超商7-11 ibon機器列印，持屏東券的民眾可以至合作店家的夜市、市場、餐飲商家使用，有效使用期限至12月31日止。收取到屏東券的店家可以直接到縣府財稅局、及東港、潮州、恆春分局，當面兌換領現金，非常方便且快速。

城鄉處說，屏東購好禮活動將從10月8日開放登錄，直到明年4月30日止，抽獎活動於10月15日開始，每週五下午4點鐘線上直播公開抽出得獎序號，為了迎接外縣市旅客，也同步推出「屏東振興觀光宿省優惠」補助方案，名額有限，請民眾盡速把握。

屏東購好禮活動獎品包括休旅車4台、Gogoro電動機車30台、Iphone13手機150台和1兩重純金金牌6面、知名五星級飯店民宿住宿券等好禮，符合消費資格的民眾，於活動網站登錄相關資料可以產生一組抽獎序號，每組序號將在抽獎系統不斷參加，直到被抽出或活動截止，越早越有機會。

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