疫情2年沒返國快被除籍！台商怕「投不了縣市長」提案求解套

▲台商在「公共政策網路參與平台」提案，希望政府幫忙解套。（圖／翻攝公共政策網路參與平台）



記者蔡紹堅／綜合報導

新冠疫情肆虐全球將近2年，許多台商也已經快2年未返台，即將被依法除籍（遷出戶籍）。旅日台商「菲桑」最近在國發會「公共政策網路參與平台」上提案指出，若遭到除籍，將影響到明年底縣市長選舉的投票權，希望疫情期間，政府能停止對海外國人「出境超過2年除籍」的限制。

菲桑表示，他旅居日本已經30年以上，生活的重心雖然在日本，但是每年都會往返台灣數次，不只一直有在盡國民應盡的義務（繳國民健保、年金跟所得稅等），每次投票更是不會缺席。

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菲桑提到，最近得知出境超過2年戶籍會被遷出，雖然根據內政部的公告，只要不超過4年，回國後立即可以恢復戶籍跟健保等，但是明年不一樣，明年有縣市長及縣市議員的選舉，「如果戶籍被遷出了，豈是『立即恢復』可以解決的！根據選罷法的規定地方性的選舉，必需在當地設籍6個月以上！」

菲桑指出，很多跟他一樣關心台灣的海外國人去年回國參與了總統大選跟公投，也就是說，會在2022年1月面臨上述的「超過2年」除籍問題，「以我個人為例，我自己最後一次離開台灣是在總統大選的隔天2020年1月12日，如果我想參與明年的縣市長投票，照現在的防疫規定，我得在2022年1月11日之前回國一趟，隔離14天後的隔天回到日本，然後另外在縣市長投票前22天（14天+自主7天隔離）再度回到台灣，才會有投票權。」

菲桑還說，「更不要說健保、年金停止期間也會損及我們的權益。如果我們在被停止的這段期間內在國外染疫或死了，就不算了嗎？」

菲桑提到，目前全球的疫情狀況，越是關心台灣的海外國人，越不願意冒著把病毒帶回家鄉或讓自己在旅途上染疫的險回國，也因為克制自己不要回國，才會有「有可能超過2年」的問題，在加上現行的防疫規定，除了因飛機的減班、事前事後的PCR檢測、防疫旅館等而暴增的旅費之外，長達14天的隔離更讓很多人難以成行，造成了「不是我們不回國」，是「我們回不去」這種「有家歸不得」的苦境。

菲桑強調，相關單位應正視他們的困境，「不是要修法，更不是要打擾防疫工作，而是只要能在防疫規定中增設類是『防疫期間停止計算不在國內期間的限制』等的除外條款，如此海外的我們就可以解套了。」

事實上，內政部今年5月曾針對海外國人因疫情未返國被除籍的問題進行說明，強調民眾不必擔心，因為只要出境未逾4年，一回國立即可參加健保，其他相關權益政府也都有因應措施，可確保海外國人權益。

內政部當時表示，出境2年戶籍遷出，是依戶籍法規定，以落實戶籍管理制度。且行政法院曾有判例表示，遷徙是事實行為，遷徙登記應依事實認定。因此，當事人既然人在國外，則應依事實辦理遷出登記，「但民眾不必擔心，戶籍被遷出者仍具有中華民國國民身分，未來只要持中華民國護照，或入國證明文件入境後，即可辦理遷入登記。」

內政部提到，對於海外國人戶籍遷出後，恐影響健保、國民年金與勞工保險之老年給付、個人綜合所得稅率、地價稅率等，政府相關單位包括僑委會、衛福部、勞動部、財政部及內政部等已有開會協調，相關權益都不會受影響，內政部並特別提供圖片解說相關規定，請民眾可以放心。

健保方面，內政部指出，國人出境若未超過4年，回台後可馬上恢復戶籍和健保。若超過4年才回台，一般須等待6個月後再加保，但只要設籍後找到受雇單位，便可立即加保，無須等待。

內政部還說，國保、勞保、課稅等權益，相關業務主管機關也都有因應作為，例如，國民年金之老年給付，可向駐外館處申請開立驗證「身分或居住相關證明文件」，郵寄至勞動部勞保局審查後，就會照常給付。