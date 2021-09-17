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昆山台商集中簽約總投資額破2218億　友達光電注資LTPS顯示面板廠

▲昆山台資項目簽約,友達光電,昆山中辰矽晶有限公司,精發電子,新萊潔淨應用材料股份有限公司,日月光半導體（昆山）有限公司,吳慶文。（圖／主辦單位提供）

▲2021昆山台資項目簽約開工儀式。（圖／主辦單位提供）

記者魏有德／綜合報導

江蘇昆山昨（16）日舉行台資重大項目集中簽約儀式，包括開工項目12個，總投資額216億元人民幣（約928.8億元新台幣），簽約項目24個，總投資額300億元人民幣（約1290億元新台幣）。友達光電總經理林耀文表示，此次開工的LTPS顯示面板二期項目預計投資總額18億美元，全面達產後預計年產值超百億元，將帶動產業鏈上下游項目加速集聚、厚積成勢。

▲昆山台資項目簽約,友達光電,昆山中辰矽晶有限公司,精發電子,新萊潔淨應用材料股份有限公司,日月光半導體（昆山）有限公司,吳慶文。（圖／主辦單位提供）

▲台灣友達光電全資投入LTPS顯示面板二期項目。（圖／主辦單位提供）

據了解，昆山作為大陸台商聚集重鎮之一，近年持續推動產業轉型，吸引一批投資規模大、產業層次高、創新能力強的台資項目，持續推進產業結構、投資結構轉型升級。在此次簽約開工活動上的36個台資項目包括新型顯示、新材料、生物醫藥等領域，替昆山帶來產業鏈及產業集群優化的動能。

台灣友達光電股份有限公司作為全球排名前三的大尺寸液晶面板生產廠商，LTPS顯示面板二期項目為該公司全額出資，預計投資總額18億美元（約486億元新台幣）。項目全面建成達產後，年生產能力預計由30萬片增加至56萬片，年產值可超百億元。

▲昆山台資項目簽約,友達光電,昆山中辰矽晶有限公司,精發電子,新萊潔淨應用材料股份有限公司,日月光半導體（昆山）有限公司,吳慶文。（圖／主辦單位提供）

▲台灣環球晶圓集團旗下的昆山中辰矽晶有限公司。（圖／主辦單位提供）

此外，在半導體行業上，台灣環球晶圓集團旗下的中辰矽晶硅晶片項目及台灣精發電子芯片（晶片）封測項目將聚焦硅晶片、晶圓生產、晶圓再生等領域，投資總額皆為1億美元（約27億元新台幣）。

▲昆山台資項目簽約,友達光電,昆山中辰矽晶有限公司,精發電子,新萊潔淨應用材料股份有限公司,日月光半導體（昆山）有限公司,吳慶文。（圖／主辦單位提供）

▲新萊潔淨應用材料股份有限公司。（圖／主辦單位提供）

新萊潔淨應用材料股份有限公司投資設立的半導體設備核心備件項目，規劃年生產鋁製品半導體設備800台，產品將應用於半導體生產必須使用的沈積設備、光刻機、刻蝕機及封裝設備上，總投資4700萬美元（約12.6億元新台幣）。

▲昆山台資項目簽約,友達光電,昆山中辰矽晶有限公司,精發電子,新萊潔淨應用材料股份有限公司,日月光半導體（昆山）有限公司,吳慶文。（圖／主辦單位提供）

▲日月光半導體（昆山）有限公司。（圖／主辦單位提供）

日月光集團旗下日月光半導體（昆山）有限公司的集成電路（積體電路）封裝生產項目，規劃生產適用於汽車電子、消費類電子產品、通信基站設備等各類型封裝產品，預計投資總額1.9億美元（約51.3億元新台幣）。

▲昆山台資項目簽約,友達光電,昆山中辰矽晶有限公司,精發電子,新萊潔淨應用材料股份有限公司,日月光半導體（昆山）有限公司,吳慶文。（圖／主辦單位提供）

▲蘇州市委副書記，代市長吳慶文。（圖／主辦單位提供）

蘇州市代市長吳慶文表示，蘇州是台商投資最活躍、台資企業最密集、台商台胞融入程度最高的城市之一，「作為全國縣域經濟領頭雁的昆山，有效集聚兩岸產業資源，持續放大合作載體功能，推動昆台融合發展邁向更深層次、更廣範圍、更高水平，成為台商台胞在大陸投資興業的首選之地。」

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