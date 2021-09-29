李子柒「消失2個多月」首發聲：做好每個作品…曾PO報警照引熱議

▲李子柒斷更 。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸知名網紅李子柒近日宣布「將停止更新影片」，並發出報警照片怒斥，「自己真的是被噁心到了，太可怕了！資本真的是好手段」，引發外界臆測。據《新華社》29日報導，李子柒在斷更兩個月後首次露面，接受了新華社的專訪，談及今後計劃，「希望可以儘可能去做好輸出的每一個作品，而不是為了產出影片而敷衍了事。」

綜合陸媒報導，李子柒憑藉拍攝古風原創美食短片在全球爆紅，YouTube有1600萬粉絲，不少外國人也都透過她認識許多傳統技法，李子柒也陸續推出像螺螄粉、鹹蛋黃醬等食品，不僅在大陸熱賣，台灣也引發搶購熱潮。

但她自今年7月14日在微博更新了一條影片後，微博主頁至今再未看到新的影片動態。隨後，關於李子柒斷更、「消失」的各種傳言隨之而來。

8月30日，李子柒在微博綠洲秒刪的一句回覆，「已經讓律師做了保存，太可怕了！資本真的是好手段，」讓外界猜測李子柒與第三方公司-杭州微念疑似「不合」。此外，還有傳言稱，李子柒團隊被李亞鵬挖走。

▲她此前曬出報警照片 。（圖／翻攝自微博）

9月13日，李子柒的助理通過微博帳號「她助理」發文，對近期網路上關於李子柒的各種猜測回應稱，李子柒最近只是暫時在整理公司與第三方公司的問題，沒有如網路謠傳的團隊被挖等訊息。

據天眼查顯示，李子柒名下擔任法定代表人的其中一家公司為四川子柒文化傳播有限公司，李子柒持有公司49%的股份。然而，坐擁過億粉絲的李子柒並非前述公司的實際控制人，該公司還由杭州微念持股51%。劉同明是四川子柒文化傳播有限公司的實際控制人，還是杭州微念的最終受益人。

有市場人士認為，長期以來，李子柒專注於影片創作，可能忽略了股權、商業合同等事項。「李子柒」目前已形成一個極具商業價值的IP，如果股權等問題處理不好，將造成內耗，影響這個IP的價值。