鼠年過節新玩法！　「李子柒式」鄉村遊爆紅...跟團人數增長280%

▲大陸網紅李子柒拍了一系列的農村生活影片爆紅，圈了無數外國粉。（圖／翻攝自YouTube／李子柒 Liziqi）

記者蔡儀潔／綜合報導

距離鼠年春節倒計時5天，大陸近來流行起「城裡人」下鄉體驗「李子柒式」過年，即感受田園生活和傳統年俗。攜程資料顯示，春節前夕，通過攜程APP預訂「李子柒式」鄉村過年跟團遊的人數增長280%，專門為此設計的跟團產品供不應求，多數遊客選擇年俗年味濃厚、有獨特體驗活動的小鎮。

▲李子柒展現看許多中華傳統文化技藝，包含自製胭脂水粉、傳統蜀繡工藝，甚至用竹子製作竹沙發。（圖／翻攝自微博）

李子柒是大陸知名的影像部落客，專拍大陸傳統美食、農村生活在YouTube頻道有835萬人追蹤關注，粉絲數超過全球影響力最大媒體之一的CNN（832萬粉絲），許多外國人也因為她的影片間接認識中國文化，被大贊是最知名的「宣傳活招牌」，甚至有輿論打趣地說，李子柒憑一己之力在境外打敗中宣部。

對著李子柒的走紅，鼠年春節流行起下鄉體驗田園生活和傳統年俗的過年方式，通過攜程APP預訂「李子柒式」跟團遊的人數增長280%，專門為此設計的跟團產品供不應求。這類行程的目的地包括廣東潮汕的拜老爺、摜春盛、祭灶、春節祈福、觀潮劇；安徽宏村的傳統年俗坐火桶、品錫格子茶、田園採摘、吃柴土灶大鍋飯；黑龍江雪鄉的手工製作糖葫蘆、蹦老式爆米花、土炕鐵鍋燉等。

此前，攜程結合APP訂單搜索以及網路投票發佈了「旅遊目的地年味指數」，山西（平遙古城）、陝西（安塞）、山東（周村）、浙江（前童古鎮）、黑龍江（哈爾濱）、四川（閬中古城）、安徽（宏村）、新疆（喀納斯）等地成為鼠年春節最具年味的旅遊目的地，相關旅遊線路搜索和預訂人氣大幅增長。