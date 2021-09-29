陸國台辦公布水果蟲害照片　陳吉仲嗆：無科學根據「一定向WTO控訴」

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲／台北報導

大陸政府日前宣布從20日起暫停台灣釋迦及蓮霧輸入，引起兩岸輿論熱議。大陸國台辦發今（29日）在例行記者會上公布「有害生物」照片，包括大洋臀紋粉蚧、可可花癭病菌及新菠蘿灰粉蚧等。對此，農委會主委陳吉仲表示，從未收到介殼蟲的照片，呼籲對岸，要提供完整科學根據，不要僅提供片面資訊。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮指出，大陸海關多次從台灣地區輸入的番荔枝和蓮霧中截獲檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧」，均依法採取退回或銷毀措施，並及時通報台灣方面，「2020年以來，大陸方面多次向台灣有關方面通報輸入水果不合格情況，提醒其加強源頭管控，但此類情況一直未得到改善。為了保護農業生產和生態安全、保護民眾的切身利益，暫停輸入台灣地區番荔枝和蓮霧，科學合理、完全正當。」

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陳吉仲先呼籲，國台辦不要透過記者會公布片面的照片，應透過兩岸防檢局，並根據科學根據進行討論，且我方從來沒有收到介殼蟲的照片，呼籲對岸要提供完整科學根據。

陳吉仲無奈表示，我方從去年11月開始，就有針對鳳梨提出精進措施，今年鳳梨釋迦的不合格率比去年還少，從今年6月28日收到13件不合格問題後，我方9月就提出精進措施給對岸，但是他們不接受，9月20日就直接禁止出入。

陳吉仲說，國際貿易上有規定，WTO就有明確規定介殼蟲的處理辦法，只要經過燻蒸後就可以直接輸入，不懂為何對岸要與國際遊戲規則不一樣。

陳吉仲最後表示，期待明天國台辦不要透過記者會回應，直接提供相關的檢疫資訊，我方也很樂意把我們檢疫問題拿出來討論、改善，這才是對對岸的消費者，以及台灣農民雙贏的表現。

對於台灣要向世貿組織提出破壞國際規則的申訴，朱鳳蓮強調，民進黨當局把事關農業生產和生態安全、民眾切身利益的必要暫停措施政治化，借機惡意抹黑大陸、煽動兩岸對立，完全別有用心，說明他們根本不想解決問題，絲毫沒有為台灣農民著想的意願，只會進一步損害台灣民眾的切身利益。



