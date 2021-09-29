基隆湧40人排隊！麥當勞小小兵立體置物籃開賣了　他排2趟爽買4個

▲麥當勞今開賣小小兵BOB抱抱置物籃。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

鐵粉都來了！麥當勞今（29）日開賣超療癒「小小兵BOB抱抱置物籃」，可愛的立體BOB以坐姿模樣現身，一手抱著泰迪熊，一手垂放在腿上，臉上還露出招牌笑容，且全台限量8萬個，果然吸引一票粉絲搶買。《ETtoday新聞雲》直擊麥當勞台北林森二店，開賣前至少已有20人正在排隊等待，最早10點就來等，而基隆還有門市可是湧進40人準備將這可愛BOB帶回家。

▲約有20位民眾排隊等買小小兵BOB抱抱置物籃。

麥當勞「小小兵BOB抱抱置物籃」上午11時準時開賣，約10點左右就有民眾現身排隊，麥當勞台北林森二店搶到頭香的陳先生表示，自己就住在附近，這次是特地來幫朋友購買，預計要排2趟搶買4個回家，而排在後頭的陳小姐則說，雖然自己不是小小兵粉，但因為這次提籃造型實在太可愛，準備要買2個回家，當成化妝箱使用。

而全台其他門市像是基隆開賣前已大排長龍，約有40人左右等買，台中、台南也有逾10人，可見小小兵的高人氣。為維持防疫規定，麥當勞各門市開賣時每階段僅開放4人入店內購買，而進入店內購買民眾也幾乎人手2個，就為了將這可愛的BOB帶回家。

▲此次立體小小兵置物籃超可愛，同樣也能提著走。

麥當勞「小小兵BOB抱抱置物籃」這次有別於過去，置物籃以立體BOB為主角，收納空間於背後，可以輕鬆擺放各種小物，可以放進各種小物還不怕被看光，而前方的雙手部分也能放東西，同步設計帶著走的把手功能，實用性超高，全台限量只有8萬個，每人每次限購2個，尤其這次開放得來速也買得到。

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