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得來速也能買！麥當勞最新療癒「小小兵BOB抱抱置物籃」要賣了

▲▼麥當勞推出最新「小小兵BOB抱抱置物籃。（圖／業者提供）

▲麥當勞最新「小小兵BOB抱抱置物籃」來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

這次的不一樣！繼去年集結4角色包括凱文、史都華、蘿蔔及拖拖一起乘坐香蕉船現身後，這次麥當勞直接搬出粉絲最愛的「BOB」，打造最新「小小兵BOB抱抱置物籃」，不僅擁有超可愛外型，背後還提供全新收納空間，輕鬆擺放各種小物，無論擺在辦公桌、客廳通通療癒爆表，9月29日於全門市限量開賣、售完為止，且這次連得來速都買得到，不能放過。

▲▼麥當勞推出最新「小小兵BOB抱抱置物籃。（圖／業者提供）

▲鐵粉最愛的BOB提著就能走超可愛。

▲▼麥當勞推出最新「小小兵BOB抱抱置物籃。（圖／業者提供）

▲這次置物籃收納空間在背後。

擁有招牌綠色、棕色瞳孔，還總是抱著好朋友泰迪熊Tim現身的「BOB」重磅登場了，麥當勞宣布推出全新「小小兵BOB抱抱置物籃」，可愛的立體BOB呈現坐姿模樣，一手拿著泰迪熊，一手垂放在腿上，臉上露出招牌笑容，療癒破表，而不同以往的是，這次置物籃提供收納位置是在背後，空間更大，可以放進各種小物還不怕被看光，而前方的雙手部分也能放東西，同步設計帶著走的把手功能，實用性超高。

「小小兵BOB抱抱置物籃」將於9月29日上午11時起至10月12日限量開賣或售完為止，且這次不只在門市買得到，得來速也開放購買，凡買任何套餐加價399元或單買429元即可擁有，每份套餐限加購1個，每人每次限購2個，提醒民眾排隊時仍要做好防疫工作，維持社交安全距離。

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