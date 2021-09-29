麥當勞員工整奧客「糖醋醬淋飲料」　惡搞影片曝光！結局慘烈

記者張靖榕／綜合外電報導

國外一名麥當勞員工因為遇到無理奧客，決定在飲料上面動手腳，原本要在奶油上面淋上焦糖醬，但他淋上的是滿滿的糖醋醬。這位員工拍下飲片但故意不露臉，還把影片放在TikTok上面炫耀，引起超過6200萬人觀看；後來也被該分店高層看到，他也因此被開除。

▲糖醋醬加到飲料裡，網友喊噁。（圖／翻攝自TikTok）

英國《鏡報》報導，TikTok帳號「mcdanksbitch」8月分享一段影片，場景位於一家麥當勞的廚房，他正在為飲料「McFlurry」加上最後的淋醬，但他說剛才遇到無理奧客，「當奧客出現，但你想起時薪只有8.50美元（約新台幣236元）」，於是他擅自更動食譜，把本該淋上的焦糖醬換成麥克雞塊的沾醬糖醋醬。

影片在TikTok掀起風潮，數以百萬計的用戶湧入觀看，部分網友為「mcdanksbitch」抱不平，認為奧客要對員工態度不好的話，這就是他們要負起的代價，「員工也是人」。不過也有網友指出，雖然奧客非常討厭，但原PO的行為太過惡劣。

爆紅的影片也引起麥當勞注意，10天後「mcdanksbitch」發布一段影片，「女士先生們，你們成功了，你們讓我被麥當勞開除了」，接著鏡頭一轉拍到另一間甜甜圈連鎖店，「所以下一個是....」，後面還配上一個邪惡的表情符號，暗示要去那裡搗蛋。

經過一個月的累積，第一支影片已經吸引近6300萬人次觀看，留言正反意見非常多，但無論如何最終都幫「mcdanksbitch」增加了許多流量和粉絲。