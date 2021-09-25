第九輪BNT「這3對象」今開打！接種前掌握6大QA　必知防暈針撇步

▲BNT疫苗開始往較大年齡層施打。（圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／整理報導

全台國高中生陸續開打BNT後，18至22歲及65歲以上等族群也於今開始接種，但這也是BNT首次在台施打較高年齡層。對於疫苗相關問題，《ETtoday新聞雲》整理了6大QA，包括副作用、施打前後的注意事項，且醫師也透露「防暈針」小撇步，讓你打疫苗時不會太過緊張。

Q1：這輪BNT施打時間到何時？接種對象是誰？

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A：「18至22歲」、「所有65歲以上」、「第九類40歲以上」，已預約接種民眾，可施打第一劑BNT疫苗。施打時程預計從9月25日至10月2日提供接種。

Q2：BNT副作用有哪些？施打前後要注意什麼？

A：BNT疫苗接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，可適度冰敷，請勿揉、抓接種部位。接種疫苗後可能有發燒反應(≧38℃)，通常約48小時可緩解。其他可能症狀包含疲倦、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛及發熱。這些症狀通常輕微並於數天內消失。

如有接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應(如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹)等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以做為診斷之參考，同時請醫師通報當地衛生局或疾病管制署。

中國醫藥大學兒童醫院兒童感染科主任黃高彬提醒，心肌炎多發生在接種後5到10日，症狀為胸口悶、呼吸不順、會喘，若有這些症狀應盡快就醫，也建議接種後可以多喝水、避免劇烈運動、適當休息。

至於學生常有暈針狀況，黃高彬則提醒，接種前應睡飽、吃早餐，並且在接種前多呼吸、喝200～300ml的水放鬆心情。醫師還透露，在打疫苗前，可以先拍打施打部位，有一點疼痛可以避免接種時過於緊張導致暈針。

▲第一批BNT疫苗由學生率先施打。（圖／記者林敬旻攝）

Q3：哪些人不可打BNT？

目前依據疫苗仿單，BNT適用接種年齡為12歲以上。如果未滿年齡、對疫苗成分過敏或是過去打疫苗曾出現急性嚴重過敏反應者不應接種。另有急性嚴重疾病且伴隨發燒或急性感染者，應待病情穩定後再接種。

Q4：施打新冠疫苗前後，要與其他疫苗間隔嗎？

A：新冠疫苗與其他疫苗的接種間隔，建議間隔至少7天。

Q5：若我已經至國外打過第一劑疫苗，也可預約第二劑並前往施打嗎？可進行混打？

A：指揮中心說明，之前無論何種原因到國外接種疫苗，或是原先就在國外工作，並於當地接種疫苗，只要是國人或是持有居留證的外國人，都可以到地方衛生局先登載已施打第一劑，未來打第二劑時衛生局會協助做第二劑接種。

另外，混打部分，國內目前混打僅開放第一線醫事人員可第1劑打AZ、第2劑打莫德納，尚未開放其他民眾兩劑混打不同廠牌疫苗。

指揮官陳時中說，需要施打第二劑的部分會盡量給予協助，但如何混打仍需視專家小組的建議，會再進行確認，但基本上同意國外施打過第一劑疫苗者，可在台灣打第二劑。

Q6：打疫苗發燒可以吃什麼舒緩？

A：藥師Kiki表示，可服用普拿疼來緩解打疫苗的不舒服，但要注意普拿疼有4種不同類型，包括「一般錠、加強錠、速效錠還有普拿疼伏冒」；如果買到「普拿疼伏冒」，就不太合適，也建議大家施打疫苗後，有出現不適再服用，且服藥後要注意不能喝酒，以免有傷肝疑慮。