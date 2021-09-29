清粥小菜5樣125元！結帳阿姨曝「1平匙」計價方式：還要加上蓬鬆度

▲這樣的分量125元。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者黃可昀／綜合報導

自助餐菜色多樣，想吃多少就夾多少，不過大家去吃自助餐最怕的就是計價方式，很容易不小心就超過預算。一名女子抱怨，她昨天去吃清粥小菜自助餐，夾了2樣青菜、香菇、肉絲、荷包蛋，結帳時竟要價125元，她驚嚇地詢問計價方式，才知道問題出在「湯匙」！

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，「今天刷新我對一平匙量的概念」，她聽到125元嚇了一大跳，「125我可以吃便當，還可以再買手搖飲料大杯的！」結帳的阿姨解釋，肉類一平匙40元，一定要「平」的才可以，原PO夾的肉量稍微超過，所以算50元。

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▲結帳拿出的湯匙比餐台上的小。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



不過原PO發現，阿姨拿出的湯匙與餐台上撈菜的湯匙大小不一樣，才會造成客人誤解，對方回應「因為客人都會把湯匙拿回去回收桶，以至於都沒有湯匙」，她認為這家清粥小菜計價方式混亂，沒有先說清楚一平匙的量是多少，「而且40元的肉，大概照片的5-6片，還要加上菜的蓬鬆度」，很難不懷疑店家刻意在佔便宜。

網友留言，「其實青粥小菜都是不便宜」、「看了之後不意外」、「吃清粥小菜都要有被坑的心理準備，這個已經是常理了」、「自助餐每次都夾一樣的菜，價格每次都不一樣」、「以妳這樣的量，清粥小菜算便宜的」、「遇過連續三天買一樣的菜色，差不多的份量，一天125，一天150，一天180的呢」、「這樣120還好吧，我跟我老公去吃一間比妳說的貴，2碗大魯肉飯＋5樣菜250。」