夾自助餐結帳「被老闆娘翻菜」他不爽！　老司機揭：看過藏雞腿的

▲買自助餐有被翻過菜嗎？（示意圖／記者張一中攝）

記者黃可昀／綜合報導

很多人晚餐喜歡到自助餐店自己夾菜，不過如果結帳時，老闆娘突然翻攪菜色檢查，客人心裡會作何感想呢？一名網友抱怨，他昨天去自助餐買晚餐，付錢的時候老闆娘用夾子翻他夾好的菜，他目睹這一幕火氣都上來，「莫名其妙翻我的菜幹嘛？有卦？」

原PO在PTT貼出照片，他夾了一些炒高麗菜、四季豆、筊白筍等蔬菜，還有幾塊糖醋肉片，結果結帳老闆要算錢時，突然從旁邊拿出一支夾子翻來翻去地檢查，此舉讓他疑惑又不悅，因為前面幾位客人老闆娘都沒檢查，唯獨只翻他的菜，讓他感覺自己被懷疑，「前面好幾個結帳都沒看你翻，莫名其妙翻我的菜幹嘛？」

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▲原PO夾得很滿，老闆娘檢查下面沒有其他肉。（圖／翻攝自PTT）



網友揭曉，不少自助餐店的老闆都會翻菜，尤其是遇到夾很滿的客人，翻開來看才能確定有哪些菜色，以免比較貴的肉類被壓在青菜下沒看到，「看你有沒有偷藏肉阿」、「你的菜滿成這樣還能不翻嗎」、「有些人會藏，然後你看起來像是」、「你的臉感覺會藏菜，老闆娘認證」、「不翻起來哪知道下面那層是什麼菜，怎麼算錢？」

甚至許多人分享曾看過的案例，「我當兵學長專幹這種事，每次都多幹一隻雞腿藏底下」、「我之前看過歐巴桑把魚藏在豆芽菜裡面」、「有次去夾自助餐，排我前面的肥宅香菇底下藏了兩塊浦燒鯛魚，翻到的自助餐阿姨還說，哎呦你底下兩塊魚耶」、「我台積電學長在員工餐廳也會藏肉排」。