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兒時不敢長大吃爆！網直指「1道菜」華麗轉身：自助餐必夾

▲▼童年超討厭，長大後卻吃爆？網友答案很一致。（示意圖／免費圖庫）

▲童年超討厭，長大後卻吃爆？網友答案很一致。（示意圖／免費圖庫）

記者邱晟軒／綜合報導

每個人對不同的食物，都會有不同的喜好，有些食物明明童年時期不敢吃，長大了卻很愛。對此，就有一名網友發文好奇詢問「有沒有過小時候不敢吃，但長大後卻一直吃的食物？」貼文曝光後讓全場一面倒直指「1食材」華麗轉身，嗨喊「長大後，自助餐必夾！」

有一名網友日前在Dcard發文回憶指出，「還記得小時候超討厭吃茄子，因為每次我媽都會把茄子放在鐵便當盒，因為菜熱熱的所以茄子很容易爛掉，導致茄子汁液滲透在便當其他飯菜裡面，讓整個便當的白飯都被染成紫色的，真的好噁心」，不過該網友接著表示原來自己誤會茄子了，驚訝表示「長大後才發現原來是媽媽煮的茄子太難吃，外面的醬炒茄子根本超好吃。」

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▲▼童年超討厭，長大後卻吃爆？網友答案很一致。（圖／翻譯Dcard）

▲有網友表示兒時超討厭吃茄子，長大後卻大改觀。（圖／翻譯Dcard）

原PO表示，詢問朋友有沒有類似情況時，他朋友也是表示「小時候杏鮑菇口感超噁，但長大卻對鮑菇欲罷不能，尤其是士林夜市的烤杏鮑菇，超級好吃」；對此，也讓原PO好奇詢問廣大網友，「大家有沒有過小時候不敢吃但長大後卻一直吃的食物？」

貼文曝光後，立刻引起網友紛紛回應，「我也是茄子！小時候超怕，長大自助餐必夾」「茄子+1！但小時候不至於不敢吃，就是不太喜歡，但上大學後吃到自助餐的茄子都超好吃，從此愛上茄子，我甚至會自己煮呢」、「青椒跟茄子都是，小時候不敢吃，長大整個吃爆！」、「我也是小時候不敢吃茄子，長大之後就莫名的愛上了」、「我也是茄子，我媽煮的不好吃，補習班煮的有夠好吃」、「茄子真的小時候爆炸討厭，長大後，真香，直接愛上欸」。

不過，也有不少網友提出自己其他華麗轉身的食材，「九層塔，一直以來到大學畢業都不敢吃，結果因為九層塔蔥油餅，從此變成九層塔的信徒」、「蔥跟洋蔥！據我爸講說小時候他帶我去吃麵，我都會把上面的蔥挑的很乾淨才吃，但是現在已經變成蔥花狂熱份子了」、「我是幼稚園的時候不愛吃青椒、苦瓜、芹菜等等常見的挑食青菜，但國小開始慢慢解鎖，現在什麼青菜都吃」。

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