日本下屆首相人選今出爐　自民黨魁選民調「最看好他」！

▲自民黨總裁選舉候選人河野太郎、岸田文雄、高市早苗以及野田聖子。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本自民黨魁選舉29日正式登場，由行政改革大臣河野太郎、岸田文雄、高市早苗以及野田聖子參選。由於自民黨在參眾兩院皆擁有多數席次，因此當選人將接替首相菅義偉成為下一屆日本首相。各大日媒也紛紛進行民意調查，其中河野太郎在多數民調中獲得高度支持率。

58歲的行政改革大臣兼疫苗大臣河野太郎是本次自民黨總裁選舉的黑馬，與他相匹敵的則是64歲的前外務大臣岸田文雄，其他還有獲得前首相安倍晉三支持的61歲高市早苗與60歲野田聖子。四人在各項政見上都有極大分歧，其中包含同性婚姻、夫妻同姓、養老金改革、新冠肺炎防疫等政策。

▲河野太郎在各項民調中取得第一。（圖／路透）

根據《日本經濟新聞》與《東京電視台》的民調顯示，有高達46%的受訪者表示支持河野太郎；在《每日新聞》進行的民調中，河野太郎同時也獲得45%的支持率。而岸田文雄在前者的民調中以17%取得第二名，高市早苗則是以18%的得票率位居後者民調的第二名。

河野太郎在本次黨魁選舉中已獲得首相菅義偉、前防衛大臣石破茂以及前首相小泉純一郎次子小泉進次郎的支持。

自民黨魁選舉由382票的國會議員票與382票的黨員票組成，共計764票。黨員票已從29日上午8時（台灣時間上午7時）起陸續開票，而國會議員票則會從下午1時（台灣時間中午12時）起投票，待所有人都完成投票作業後即時開票。選舉結果預計於下午3時40分（台灣時間下午2時40分）出爐。

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