糗！東奧MVP水谷隼告白暗戀對象　狠遭女生拒絕「完全沒興趣」

▲東奧桌球混雙金牌組合水谷隼與伊藤美誠。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

東奧桌球選手水谷隼在混雙項目與搭檔伊藤美誠拿下金牌後爆紅，更成為日本民調票選出的東奧MVP。然而，最近他參加日本TBS電視台一檔節目，其中橋段訪問到他學生時代曾暗戀過的女性，沒想到，儘管現在水谷隼已經成為世界球星，仍然直接被打槍說，「對他沒興趣」。

根據日本Sponichi報導，日本東奧32歲桌球金牌水谷隼26日登上TBS《代替我回鄉》（暫譯，里帰り代行します），節目邀請來賓的熟人代替那些因為工作繁忙而無法回鄉的名人拜訪故鄉的人事物，水谷隼由於疫情關係從2019年開始就沒有回到故鄉靜岡縣磐田市，他的小學同學青島淳便前往當地進行街訪。

青島淳先是在磐田車站訪問民眾，「誰是磐田市大明星？」結果答案不外乎是水谷隼與女星長澤雅美，攝影棚內的水谷隼聞言露出了笑容。之後，青島淳訪問了水谷隼小學時期的暗戀對象品川史女士，但當時她並不知情，當下得知自己是水谷隼的初戀對象後，品川史女士在鏡頭前公開打槍，「（對水谷隼）沒有興趣，只是把他當成朋友看待。」

水谷隼聽到當下坦言蠻失落，「她是我小學5、6年級的初戀對象吧？被自己的初戀說『完全不感興趣』，這話讓我感覺受到打擊，想當年我們還一起去過公園玩的，哎呀，沒想到竟然對我沒興趣，有點失望。」

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