民眾長期防疫疲勞！南韓每日暴增2500例↑　政府拼10月底恢復日常

▲南韓在中秋連假後疫情升溫，恐怕與民眾防疫疲勞有關。（圖／達志影像）

文／中央社記者廖禹揚首爾28日專電

韓國保健福祉部長權德喆今天表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）長時間維持社交距離規範具有難度，規劃10月底至11月初開始逐步開放恢復日常生活。

韓聯社報導，權德喆今天出席記者座談會時表示，當局參考其他接種率顯著提高的國家作法，判斷要求民眾繼續遵守現行社交距離規範的難度相當高，因此決定研議逐步恢復日常的方案。

權德喆指出，英國、德國等國實施健康通行證的作法，對完全接種者及確診後痊癒者放寬防疫規範，讓民眾得以恢復疫情前的日常生活，韓國當局也將與專家、媒體等一同研擬相關方案。

具體內容包括開放完全接種者進行私人聚會、放寬大眾設施社交距離規範等。

他也說明，正式進行逐步恢復日常體系的時間點，必須考量高齡族群接種率達9成以上、一般成年民眾接種率達8成以上等條件，因此預估最快10月底可開始進行，若考慮抗體生成時間，最慢可能是11月初。

對於近期再次升溫的疫情，權德喆表示，雖然因中秋連假移動量增加，導致確診人數激增，但疫苗接種率也在今天達到75%（至少接種一劑疫苗者占全體人口比例），完全接種者占比則達到47%，危重症患者及死亡人數並未相應增加。

韓國單日確診人數在中秋連假過後首次出現3000例以上紀錄，截至今天凌晨零時，累計30萬5842例確診，2464例病歿。

權德喆表示，當前強化的醫療體系約可承受單日確診數2500人的狀況，若持續出現3000例以上紀錄，將再研議應對措施。

►南韓開放青少年施打BNT！369萬名高風險族群「打第3劑」

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast